"Уралвагонзавод" сообщает о подготовке бронетехники для парада в Москве

Российские "Терминаторы" на Параде Победы в Москве. 9 мая 2018 года.

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) направил группу специалистов для подготовки бронетехники, которая примет участие в параде Победы в Москве 9 мая.

"На всех этапах подготовки к торжественным мероприятиям сотрудниками концерна будет осуществляться полное техническое сопровождение военной техники. 31 специалист от пяти предприятий концерна "Уралвагонзавод" с приданной техникой уже находятся на парадной площадке в Алабино и осуществляют подготовку вооружения, военной и специальной техники к проведению юбилейного парада Победы 2020 года", - говорится в поступившем в "Интерфакс" в четверг сообщении концерна.

Как сообщалось, военные концентрируют технику и личный состав для тренировок на полигоне в подмосковном Алабино на площадке, имитирующей главную площадь страны. 12 марта в военном ведомстве сообщили, что после перебазирования из Алабино тренировка парада Победы в Москве состоится 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция - 7 мая. По данным Минобороны, в параде Победы в Москве примут участие 15 тыс. военнослужащих и почти 400 единиц сухопутной и авиационной техники.

12 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в связи с коронавирусом пока речь не идет о возможности отмены военного парада в Москве 9 мая или изменения формата мероприятий.

В пресс-службе УВЗ заявили, что предприятиями концерна к параду подготовлено 139 единиц боевой техники. В частности, речь идет о танках Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", боевых машинах поддержки танков "Терминатор", боевых машинах пехоты Т-15 "Армата" с 57-мм боевым модулем "Кинжал".

"В состав парадной колонны войдут танки Т-72БЗ с комплексом динамической защиты и Т-80БВМ, самоходные артиллерийские установки 2С35 "Коалиция-СВ" и 2С19М2 "Мста-С", боевые машины зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО" и тяжёлой огнемётной системы ТОС-1А "Солнцепёк".