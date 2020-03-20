Экипаж АПЛ «Северодвинск» встретил день моряка-подводника

День моряка-подводника встретил экипаж АПЛ «Северодвинск». Команда готовится к испытаниям нового морского оружия. На счету крейсера четыре боевые службы в разных областях океана. В прошлом году вахта субмарины продолжалась 150 дней, в октябре прошлого года подлодка приняла участие в масштабных учениях «Гром». Командует экипажем капитан 1-го ранга Роман Санатарчук.

День моряка-подводника встретил экипаж АПЛ «Северодвинск». Команда готовится к испытаниям нового морского оружия. На счету крейсера четыре боевые службы в разных областях океана. В прошлом году вахта субмарины продолжалась 150 дней, в октябре прошлого года подлодка приняла участие в масштабных учениях «Гром». Командует экипажем капитан 1-го ранга Роман Санатарчук.