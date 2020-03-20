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ЦАМТО

Raytheon подписала контракт на поставку ЗРК "Пэтриот" ВС Бахрейна

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot.
Источник изображения: Hunini/wikimedia.org

ЦАМТО, 19 марта. Компания Raytheon объявила о подписании с командованием СВ США контракта, предусматривающего начало производства зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Пэтриот" для Вооруженных сил Бахрейна.

Стоимость соглашения составила 551 млн. долл. Как заявлено, контракт был заключен 31 января 2020 года.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2019 года Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Бахрейну в рамках программы "Иностранные военные продажи" двух ЗРК "Пэтриот". Правительство Бахрейна обратилось к США с запросом о возможности приобретения 9 пусковых установок M903, двух многофункциональных радиолокационных станций (РЛС) AN/MPQ-65, двух систем управления огнем AN/MSQ-132, ЗУР PAC-3 MSE и MIM-104E GEM-T, а также другого оборудования, техники и услуг. Полная стоимость продажи может составить 2,478 млрд. долл.

В августе 2019 года представители Бахрейна и командования СВ США подписали письмо с предложением и принятием предложения на поставку ЗРК, что позволило правительству США начать с Raytheon переговоры о подписании контракта.

Как заявлено, комплексы "Патриот" расширят возможности ВС Бахрейна в сфере ПВО/ПРО, защиты территориальной целостности страны и сдерживания региональных угроз.

По информации Jane's Defence Weekly, в настоящее время в состав системы ПВО Бахрейна входят три ЗРК "Хок" и несколько зенитных артиллерийских комплексов "Скайгард". Следует отметить, что Бахрейн и сейчас уже достаточно защищен от воздушных угроз, пользуясь тем, что на территории страны размещена база ВС США, прикрываемая американскими ЗРК "Пэтриот".

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  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
США
Продукция
AN/MPQ-65
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
Проекты
2020-й год
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