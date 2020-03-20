Самолеты ТОФ разбомбили наземные цели в Приморье

Дальние противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ во время учений успешно выполнили практическое бомбометание по наземным целям, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Во время учения, проходившего на полигоне морской авиации в районе бухты Анна в Приморье, две пары самолетов атаковали бомбами П-50Т мишени.

Кроме того, в их задачи входило выполнение полетов над местностью без ориентиров, отработка слаженных действий при пилотировании при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Анна Бондаренко