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Российская газета

Самолеты ТОФ разбомбили наземные цели в Приморье

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Cамолеты Ту-142.
Cамолеты Ту-142.
Источник изображения: Алексей Даничев/ РИА Новости

Дальние противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ во время учений успешно выполнили практическое бомбометание по наземным целям, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Во время учения, проходившего на полигоне морской авиации в районе бухты Анна в Приморье, две пары самолетов атаковали бомбами П-50Т мишени.

Кроме того, в их задачи входило выполнение полетов над местностью без ориентиров, отработка слаженных действий при пилотировании при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации.


Анна Бондаренко

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