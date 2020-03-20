Войти
ЦАМТО

Международный авиакосмический салон ILA 2020 отменен из-за пандемии коронавируса

176
0
0
Экспозиция салона ILA-2014
Российская экспозиция салона ILA-2014.
Источник изображения: fotografersha.livejournal.com

ЦАМТО, 19 марта. Международный авиакосмический салон ILA 2020, который планировалось провести в аэропорту Берлин ЭкспоЦентр в период с 13 по 17 мая, отменен.

Как передает ресурс aviapanorama.ru, решение об отмене авиасалона было согласовано Германской ассоциацией аэрокосмической промышленности (BDLI), организаторами ILA и Messe Berlin GmbH на внеочередном заседании наблюдательного совета Messe Berlin GmbH.

Как отмечает aviapanorama.ru., в предыдущем авиасалоне ILA 2018 приняли участие около 1100 экспонентов более чем из 40 стран. Выставку посетили более 180 тыс. человек.

В этом году, по данным оргкомитета, в выставке ILA 2020 планировали принять участие более 1000 экспонентов.

Выставка ILA стала второй крупнейшей международной оборонной выставкой, отмененной из-за коронавируса в этом году. Первый была отменена выставка военно-морских вооружений в Катаре DIMDEX 2020, которая должна была пройти в Дохе в период с 16 по 18 марта.

По оценке ЦАМТО, еще несколько международных выставок вооружений, проведение которых было запланировано до начала лета этого года, скорее всего, также будут отменены. Проведение выставок, запланированных на лето, будет зависеть от того, удастся ли взять пандемию коронавируса под контроль.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Катар
Проекты
2020-й год
Похожие новости
09.03.2020
Контракт по постройку четырех корветов германского проекта МЕКО А100 для бразильского флота
30.12.2019
2019 год стал рекордным для экспорта вооружений из ФРГ
21.08.2018
Дмитрий Шугаев: Россия нашла способы привлечения новых партнеров по ВТС
17.06.2013
Энцо Казолини о настоящем и будущем истребителя «Тайфун»
06.05.2013
Лидеры прежние
20.07.2011
На что Россия потратит военный бюджет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 02:33
  • 180
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 20.03 00:43
  • 67
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 19.03 23:21
  • 2
США задействуют плавучий госпиталь для борьбы с коронавирусом
  • 19.03 21:45
  • 1
Уральские оборонщики высказали недовольство ценообразованием госзаказа
  • 19.03 21:36
  • 1
«Хаски» вместо "Ясеня": что известно о новых подлодках России
  • 19.03 20:04
  • 2
Украинская власть окончательно добивает авиастроительную отрасль
  • 19.03 19:19
  • 10
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 19.03 17:18
  • 2025
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.03 16:01
  • 16
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 19.03 13:14
  • 8184
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.03 13:13
  • 1
Эрдоган: один и без оружия
  • 19.03 13:08
  • 2
Путин подписал закон о проверке будущих росгвардейцев на полиграфе
  • 19.03 11:40
  • 1
Офицер США: F-16 ВВС Пакистана пытались атаковать вертолёты «Чинук» после ликвидации бен Ладена
  • 19.03 10:41
  • 5
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 19.03 10:38
  • 1
Советская "Боевая метла" замечена на американском вездеходе