Международный авиакосмический салон ILA 2020 отменен из-за пандемии коронавируса

ЦАМТО, 19 марта. Международный авиакосмический салон ILA 2020, который планировалось провести в аэропорту Берлин ЭкспоЦентр в период с 13 по 17 мая, отменен.

Как передает ресурс aviapanorama.ru, решение об отмене авиасалона было согласовано Германской ассоциацией аэрокосмической промышленности (BDLI), организаторами ILA и Messe Berlin GmbH на внеочередном заседании наблюдательного совета Messe Berlin GmbH.

Как отмечает aviapanorama.ru., в предыдущем авиасалоне ILA 2018 приняли участие около 1100 экспонентов более чем из 40 стран. Выставку посетили более 180 тыс. человек.

В этом году, по данным оргкомитета, в выставке ILA 2020 планировали принять участие более 1000 экспонентов.

Выставка ILA стала второй крупнейшей международной оборонной выставкой, отмененной из-за коронавируса в этом году. Первый была отменена выставка военно-морских вооружений в Катаре DIMDEX 2020, которая должна была пройти в Дохе в период с 16 по 18 марта.

По оценке ЦАМТО, еще несколько международных выставок вооружений, проведение которых было запланировано до начала лета этого года, скорее всего, также будут отменены. Проведение выставок, запланированных на лето, будет зависеть от того, удастся ли взять пандемию коронавируса под контроль.