Главком ВМФ России поздравил подводников с их профессиональным праздником

ЦАМТО, 19 марта. Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил подводников с их профессиональным праздником (День моряка-подводника в России отмечается 19 марта).

В тексте поздравительной телеграммы Главкома ВМФ, направленной в адрес подводников флотов и ветеранов говорится, что "история Подводных сил в России зародилась в 1906 году, когда указом императора Николая II, подводные лодки были выделены в отдельный класс боевых кораблей флота.

Создание подводного флота явилось крупнейшим научно-инженерным достижением страны, выдающимся коллективным подвигом ученых, кораблестроителей и военных моряков, которые положили начало новой эпохе в развитии ВМФ.

Результаты практического применения подводных лодок на театрах военных действий русско-японской и первой мировой войн окончательно подтвердили жизнеспособность нового самостоятельного рода сил ВМФ.

В годы Великой Отечественной войны моряки-подводники уничтожили около 100 боевых кораблей и 200 транспортов противника. Особую благодарность народа заслужили А.И.Маринеско, П.Д.Грищенко, М.П.Августинович, А.М.Матиясевич, добившиеся самых высоких боевых результатов.

Всего за годы Великой Отечественной войны советские подводники уничтожили около 650 тысяч тонн вражеского торгового тоннажа и десятки боевых кораблей различных классов.

Десятилетия глобального противостояния в Мировом океане в период "холодной войны" стали завершающим этапом становления национальной подводной школы, временем самого впечатляющего развития подводных сил отечественного ВМФ превратившихся в главный род сил флота, который в настоящее время является важнейшим аргументом страны в укреплении безопасности на море.

Нынешнее поколение моряков-подводников является достойными продолжателями славных традиций своих героических предшественников. Они самоотверженно служат своему народу и Отечеству, с достоинством и честью выполняют свой патриотический и воинский долг, мужественно несут свою нелегкую службу по поддержанию национальной безопасности Российской Федерации, и защите ее национальных интересов на просторах Мирового океана. Атомные и дизель-электрические подводные лодки ВМФ России достойно решают задачи в море. С 2019 года по настоящее время наплаванность экипажей подводных лодок составила свыше 3000 ходовых суток".

Справочно:

19 марта 1906 года в соответствии с Указом императора Николая II подводные корабли, были выделены в отдельный класс – подводные лодки. В том же году Государственным Советом было утверждено положение о создании отряда подводного плавания. Первыми звания "офицер подводного плавания" приказом Главного морского штаба были удостоены 68 офицеров, сдавшие специальный экзамен. Россия была одной из первых среди стран, применивших подводные лодки в вооруженной борьбе на море.

Определившись в самостоятельный класс кораблей, подводные лодки прошли длительный путь развития и в настоящее время составляют основу боевой мощи российского ВМФ, а ракетные подводные лодки стратегического назначения, всходящие в состав Морских стратегических ядерных сил, являются важнейшей составляющей стратегической триады, обеспечивающей военную безопасность Российской Федерации.

Организационно подводные лодки входят в состав всех флотов. Наиболее мощными группировками подводных сил обладают Северный и Тихоокеанский флоты. Подводные силы с момента формирования в качестве самостоятельного рода сил ВМФ, всегда были на острие процессов сдерживания вероятных противников от агрессии с морских и океанских направлений.

Подводные лодки – это главная ударная сила флота. Они обладают высокой мобильностью, скрытностью, способностью участвовать в решении оперативно-стратегических и стратегических задач.

В настоящее время основные задачи подводными лодками выполняются в форме боевых служб в Мировом океане. Это боевое патрулирование ракетных подводных лодок стратегического назначения, боевая служба многоцелевых подводных лодок.

С включением в состав ВМФ подводных лодок новых проектов, оснащенных сложнейшими системами оружия и вооружения, возросли требования к уровню подготовки подводников.

В настоящее время в учебных центрах ВМФ ежегодно проходят подготовку экипажи подводных лодок различных проектов. Главным направлением деятельности учебных центров является подготовка командиров и корабельных боевых расчетов к боевому применению ракетного и торпедного оружия, овладение основами тактики морского боя, умением принимать быстрые и грамотные решения в любых условиях обстановки. Это основа успешного решения всех задач стоящих перед экипажами подводных лодок ВМФ. Ежегодно, в учебных центрах ВМФ проходят переподготовку и подготовку в среднем свыше 20 экипажей подводных лодок.

С момента начала строительства подводных лодок нового поколения в ВМФ проводится работа по совершенствованию системы их базирования, обеспечивающей все требования к безопасной стоянке и эксплуатации в условиях военно-морских баз.

Параллельно со строительством подводных лодок новых поколений развивается система поисково-спасательного обеспечения действий Подводных сил ВМФ России, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.