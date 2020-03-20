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Военное обозрение

Американские ВВС закупят самолёты А-29 Super Tucano и AT-6 Wolverine

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Легкий боевой самолет Sierra Nevada/Embraer A-29В (ЕМВ-314) Super Tucano

Источник изображения: ВВС США

ВВС США заключили контракт на поставку четырех турбовинтовых легких боевых самолетов, по два Sierra Nevada/Embraer A-29В Super Tucano и Beechcraft AT-6В Wolverine. Об этом сообщает пресс-служба американских ВВС.

Согласно представленной информации, все четыре турбовинтовых самолета будут закуплены для участия в программе перспективного легкого боевого самолета ОА-Х, хотя сама программа уже закрыта после признания бесперспективной. В рамках данной программы, начатой еще в 2009 году, предполагалось выбрать один или два турбовинтовых самолета для участия в боевых действиях малой и средней интенсивности, где применение "настоящих" самолетов считалось избыточным. В рамках программы планировалось приобрести от 100 до 300 самолетов.

Фаворитом программы считался бразильский турбовинтовой учебно-боевой самолет Embraer A-29В (ЕМВ-314) Super Tucano, продвигавшийся американской корпорацией Sierra Nevada Corporation (SNC), на втором месте шел представленный компанией Beechcraft самолет AT-6В Wolverine, являющийся специализированным ударным вариантом состоящего на вооружении ВВС США турбовинтового учебно-тренировочного самолета Beechcraft T-6 Texan II (лицензионный вариант швейцарского самолета Pilatus PC-9). Эти самолеты в 2018 году официально были выбраны для участия в финальном этапе тендера, но к 2019 году программа "сдулась".

Опытный образец турбовинтового легкого штурмового самолета Beechcraft AT-6В Wolverine

Источник изображения: ВВС США

Несмотря на прекращение программы, ВВС США заказали корпорации Sierra Nevada поставку двух самолетов A-29В Super Tucano, а компания Beechcraft - поставку двух самолетов AT-6В Wolverine. Все самолеты должны быть поставлены к концу 2020 года, в сумму контрактов входит продолжение ОКР и обеспечение испытаний по теме.

Однако, в самих ВВС уже заявили, что данные самолеты будут использованы совсем в других целях. Сообщается, что оба Super Tucano будут использовать на авиабазе Харлбурт-Филд во Флориде в составе Командования ССО ВВС США для подготовки летчиков-инструкторов для обучения иностранного летного состава самолетов Super Tucano, а оба самолета AT-6В Wolverine будут использоваться Боевым авиационным командованием ВВС США в качестве опытных на авиабазе Неллис для отработки системы передового авианаведения AERONet.

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Страны
Бразилия
США
Швейцария
Продукция
EMB-314
Т-6 Texan-II
Компании
Beechcraft
Embraer
Pilatus Aircraft
SNC
Проекты
2020-й год
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