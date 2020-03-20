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Военно-промышленный курьер

В США вместо крупы жители сметают с полок оружие

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Источник изображения: vpk-news.ru

На фоне новостей о наступающем экономическом кризисе и распространении коронавируса Covid-19 в США значительно увеличилась продажа стрелкового оружия и боеприпасов.

Опасения относительно возможных массовых беспорядков подталкивают американцев к покупке средств самозащиты, пишет британская The Guardian.

На западном побережье в оружейные магазины выстраиваются длинные очереди.

«Политики и противники огнестрела постоянно говорят, что нам не нужно оружие. Но сейчас многие люди по-настоящему напуганы, они могут сами принять решение», - заявил один из покупателей.

Владелец одного из крупнейших магазинов оружия в США Hyatt Guns Ларри Хаятт сказал, что сталкивается с беспрецедентным спросом на свои товары. По его признанию, за 61 год ведения бизнеса нечто подобное он наблюдал только в 2012 году после массового убийства в начальной школе «Сэнди-Хук».

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Страны
Великобритания
США
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