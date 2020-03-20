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Военно-промышленный курьер

Российская РЛС накроет Западную Европу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Под Калининградом в ближайшее время развернут новую радиолокационную станцию (РЛС) - «Контейнер», способную вести наблюдение за воздушными целями далеко за пределами границ России, в их числе самолеты, крылатые ракеты и, в перспективе, гиперзвуковые боеприпасы.

Станция будет отслеживать воздушную обстановку в Европе и других регионах мира.

Об этом сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. Место ее дислокации пока не известно, рассматриваются несколько площадок. 

По словам источника, станцию планируется поставить в ближайшее перспективе. «Контейнер» дополнит РЛС в Мордовии и сможет мониторить всю Европу, включая территорию Великобритании. За счет данных от обеих станций повысится точность отслеживания целей, уточнил источник.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Проекты
ГЗЛА
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