Подводный флот России начался с «Дельфина»

19 марта в России отмечается День моряка-подводника - профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота Российской Федерации, установленный Главкомом ВМФ РФ в 1996 году.

В 1906 году по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей - подводные лодки. Этим же указом в состав Российского флота были включены 10 подводных лодок. Первая из них - «Дельфин» - была построена на Балтийском заводе в 1904 году.

Русско-японская война (1904-1905) стала первой в мировой истории войной, в которой принял участие еще официально не признанный, но уже заставивший противника задуматься, новый класс военных кораблей - подводные лодки.

Первое соединение России - бригада подводных лодок - было сформировано в 1911 году в составе Балтийского флота и базировалось в Либаве. Бригада включала в себя 11 подводных лодок, плавучие базы «Европа» и «Хабаровск». В Первую мировую войну в 1914-1918 годах подводные лодки широко применялись для борьбы на морских коммуникациях.

За период с 1930 по 1939 год для флота СССР было построено более 20 больших, 80 средних, 60 малых подводных лодок и 20 подводных минных заградителей. К началу Великой Отечественной войны в составе четырех флотов имелось 212 подводных лодок.

Переломным этапом в истории советского флота явилось внедрение на подводные лодки в 1950-е годы ядерных энергетических установок. Благодаря этому они получили практически неограниченную автономность плавания. Уже к 1961 году флот имел 9 атомных лодок - 4 ракетных и 5 торпедных. А всего Советский Союз построил 243 атомные подводные лодки различных классов.

В настоящее время в России создана группировка подводных атомных крейсеров с крылатыми и гиперзвуковыми ракетами, способные с высокой эффективностью решать задачи поражения группировок надводных целей, в том числе авианосных соединений. С 2019 по настоящее время наплаванность экипажей подводных лодок составила свыше 3000 ходовых суток.