США не смогли отследить подлодку проекта "Борей"

Атомный подводный ракетоносец "Александр Невский", вооруженный ракетным комплексом "Булава", по показателям малошумности превосходит иностранные субмарины. Американский флот в 2015 году не смог обнаружить подлодку во время перехода с Северного флота на Тихоокеанский.

Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.

Из-за малой шумности, слабого следа в воде и других низких показателей заметности российскую подлодку проекта 955 "Борей" может обнаружить не всякая из существующих иностранных субмарин. Даже при переходе через Берингов пролив "Александр Невский" остался необнаруженным и незаметно проследовал вдоль побережья США.

"В результате привлечения сил флота, правильного использования возможностей крейсера и специального маневрирования обнаружить, а тем более следить за нами в процессе перехода у Штатов не получилось. Американцы проснулись после того, как мы пришвартовались к пирсу, то есть они нас вообще потеряли", - рассказал командир Василий Танковид.

Подводник отметил, что крейсер четвертого поколения значительно превосходит по своим тактико-техническим характеристикам подлодки 971-го и 949-го проектов.

"Александр Невский" - вторая атомная подлодка стратегического назначения проекта 955 "Борей". Экипаж подлодки - 107 человек. Подводное водоизмещение - 24 тысячи тонн. Длина - 170 метров, ширина - 13,5 метра. Глубина погружения - до 450 метров. Скорость хода под водой - до 29 узлов (около 54 км/ч). Субмарина способна нести на борту 16 баллистических ракет "Булава" с дальностью действия более восьми тысяч километров.

Николай Грищенко