Войти
Российская газета

Первые подлодки: почему День моряка-подводника отмечают 19 марта

176
0
0
Подводная лодка "Касатка".
Подводная лодка "Касатка".
Источник изображения: wikimedia.org

19 марта 1906 года по указу императора России Николая II в классификацию судов военного флота были включены подводные лодки. В состав российского флота вошли подлодки "Форель", "Касатка", "Сом" и "Осетр". В том же году был учрежден праздник - День моряка-подводника. Впоследствии его отменили пришедшие к власти большевики, а в 1996 году этот праздник восстановили.

О событии 19 марта 1906 года свидетельствовал и приказ по Морскому ведомству России № 52 от 24 марта 1906 года, который подписал морской министр адмирал Алексей Бирилев. 9 апреля учредили Учебный отряд подводного плавания при порте в Либаве.

В 1907 году вышли руководящие документы по отбору личного состава, в том числе и по состоянию здоровья. Особые требования предъявлялись к офицерам. Они должны были полностью знать устройство лодки, уметь обслуживать все механизмы, управлять электрическими станциями гребных электродвигателей, двигателями внутреннего сгорания, рулями, клапанами балластных цистерн.

Предъявляли к офицерам и особые требования в части личных качеств. В "Положении о прохождении службы в подводном плавании" указывалось: "Член экипажа подводной лодки, не пользующийся признанием и авторитетом среди офицеров и нижних чинов, подлежит списанию с нее".

Брали в подводники в основном добровольцев. Матросы шли из-за повышенного денежного содержания, специалисты кораблей 1 ранга хотели добиться повышения. А еще привлекало и качество питания. В паек входили мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко, сухофрукты.

К тому же на подлодках поддерживались чистота, порядок, дисциплина. С особым отношением относился к подводникам и император. Так, в 1909 году при проведении смотра подводников-черноморцев Николай II объявил "высочайшее благоволение" офицерам и "царское спасибо" с денежным вознаграждением нижним чинам. Такие смотры проводились регулярно.

А в 1911 году сформировали первое соединение - бригаду подводных лодок. Она входила в состав Балтийского флота и базировалось в Либаве. Здесь были 11 подводных лодок, плавучие базы "Европа" и "Хабаровск".

Активно использовали субмарины в годы Первой мировой войны. А к ее окончанию они сформировались в отдельный род войск ВМФ. К началу Великой Отечественной войны в Советском Союзе в четырех флотах насчитывалось более 200 подводных лодок.

Современный подводный флот России - это не только передовые конструкторские решения и технологии в области кораблестроения, но и высокопрофессиональные специалисты, знающие и гордящиеся своей профессией.

С 2003 по 2019 годы ВМФ России получил на вооружение 15 подводных лодок. На Черноморском и Северном флоте служат по шесть новых субмарин, на Тихоокеанском - три.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БФ
Военные учения
СФ
Похожие новости
03.03.2020
В Североморске на БПК "Адмирал Харламов" состоялся торжественный подъем флага в честь 30-летия корабля
19.10.2018
Большой десантный корабль "Иван Грен" вышел в Северное море
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
02.08.2013
Виктор Чирков: «Развитие ВМФ невозможно без взгляда в дальнюю перспективу»
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 02:33
  • 180
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 20.03 00:43
  • 67
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 19.03 23:21
  • 2
США задействуют плавучий госпиталь для борьбы с коронавирусом
  • 19.03 21:45
  • 1
Уральские оборонщики высказали недовольство ценообразованием госзаказа
  • 19.03 21:36
  • 1
«Хаски» вместо "Ясеня": что известно о новых подлодках России
  • 19.03 20:04
  • 2
Украинская власть окончательно добивает авиастроительную отрасль
  • 19.03 19:19
  • 10
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 19.03 17:18
  • 2025
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.03 16:01
  • 16
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 19.03 13:14
  • 8184
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.03 13:13
  • 1
Эрдоган: один и без оружия
  • 19.03 13:08
  • 2
Путин подписал закон о проверке будущих росгвардейцев на полиграфе
  • 19.03 11:40
  • 1
Офицер США: F-16 ВВС Пакистана пытались атаковать вертолёты «Чинук» после ликвидации бен Ладена
  • 19.03 10:41
  • 5
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 19.03 10:38
  • 1
Советская "Боевая метла" замечена на американском вездеходе