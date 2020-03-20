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Интерфакс-АВН

Российские военные провели ночные стрельбы "Градами" и гаубицами в Крыму

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152-мм "Мста-Б"
152-мм "Мста-Б".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели ночные боевые стрельбы в Крыму, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"В рамках учебно-полевого сбора подразделений артиллерии армейского корпуса ЧФ на межвидовом полигоне Опук в республике Крым прошли ночные боевые стрельбы. Главной задачей мероприятия боевой подготовки стало обучение молодого пополнения в составе расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град-М" и гаубичной артиллерии "Мста-Б", - сказал Рулев.

Военнослужащие отработали действия по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе, выполнили нормативы по смене огневых позиций.

"В ходе стрельб особое внимание было уделено работе постов наблюдения и разведки, которые с использованием беспилотных летательных аппаратов совершенствовали свои навыки по обнаружению целей и корректированию огня в темное время суток, а также навыки по взаимодействию с расчетами различных видов артиллерии для их эффективного применения", - сказал представитель ЧФ.

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