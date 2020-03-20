Современные методы защиты информации в цифровом пространстве представят в технополисе "ЭРА"

ЦАМТО, 19 марта. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" 19 и 20 марта пройдет вторая конференция на тему: "Состояние и перспективы развития науки по направлению "Информационная безопасность".

Специалисты гражданских и военных вузов страны, а также предприятий промышленности представят результаты исследований по перспективным разработкам и готовые решения в этой области.

В ходе пленарного заседания с докладом выступит начальник Технополиса генерал-лейтенант Владимир Ивановский. Он расскажет об основных угрозах в киберпространстве и соответствующих направлениях исследований, ведущихся в военном наукограде. Молодые ученые также выступят с прогрессивными идеями по совершенствованию систем защиты информации.

Предстоит два дня дискуссий по актуальным задачам, возникающим в условиях стремительного развития систем искусственного интеллекта, облачных хранилищ, блокчейнов, спутниковых и других сетевых технологий. Участники обсудят современные методы предотвращения информационных угроз. Свои взгляды на проблематику обеспечения защиты данных представят вузы, научно-исследовательские учреждения, предприятия ОПК, а также IT-компании, имеющие опыт работы в сфере кибербезопасности.

Отдельным мероприятием в рамках конференции станет проведение круглого стола, участники которого рассмотрят вопросы сотрудничества с научно-производственными предприятиями, заявившими свои проекты для совместных исследований на площадке Технополиса "ЭРА", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.