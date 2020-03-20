В России началось изготовление модулей сверхтяжёлой ракеты «Енисей»

Источник изображения: https://twitter.com/Rogozin

Госкорпорацияя "Роскосмос" начала производство первых модулей перспективной российской сверхтяжелой ракеты "Енисей". Об этом в своем Twitter сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Согласно опубликованным данным, сборка первых модулей ведется специалистами Самарского ракетно-космического центра "Прогресс". Рогозин также опубликовал несколько фотографий из сборочного цеха, пояснив, что это "части конструкции универсальных ракетных модулей новой ракеты сверхтяжёлого класса "Енисей"". Ракета создается на основе блоков "Союз-5".

Хорошие новости из самарского Ракетно-космического центра "Прогресс": это уже изготовленные обечайки баков и другие детали конструкций новой ракеты "Союз-5"

- сообщил глава "Роскосмоса".

Как ранее рассказал Рогозин, новая ракета будет собираться по принципу конструктора из уже готовых элементов, являющихся самостоятельными изделиями. Начало летно-конструкторских испытаний российской сверхтяжелой ракеты назначено на 2028 год, для ракеты будет построен стартовый стол на космодроме "Восточный".

Заявленная грузоподъемность ракеты составляет 88 тонн, она будет способна обеспечивать вывод пилотируемого транспортного корабля массой 20 тонн на полярную окололунную орбиту. Предполагается использовать "Енисей" для полетов на Луну, в том числе для доставки космонавтов на земной спутник.