МО Индии намерено заказать партию ОБТ "Арджун" Mk.1A национальной разработки

ЦАМТО, 19 марта. Минобороны Индии завершило переговоры с государственным управлением оружейных заводов OFB (Ordnance Factory Board) о приобретении для СВ страны 118 ОБТ "Арджун" Mk.1A национальной разработки.

По информации Jane's Defence Weekly, стоимость продажи оценивается в 66 млрд. рупий (888,7 млн. долл.). Заказ на поставку танков в улучшенной версии будет заключен министерством с заводом тяжелого машиностроения (HVF) в Авади. Модернизированный вариант танка получит 72 "улучшения", в том числе 14 основных, по сравнению с версией Mk.1. Заказ также будет включать двухлетний пакет услуг проектирования и поддержки, в т.ч. техническое обслуживание, поставку запасных частей и обучение экипажей танков на тренажерах.

Ожидается, что поставки начнутся в течение 30 месяцев после подписания контракта и будут завершены в течение четырех-пяти лет. После принятия на вооружение модернизированные "Арджун" Mk.1A, закупка которых была одобрена в конце 2018 года после завершения испытаний, пополнят парк 124 ОБТ "Арджун" Mk.1, принятых на вооружение, начиная с 2004 года.

Специалисты государственного научно-исследовательского бюро разработки боевых машин (CVRDE), разработавшего "Арджун", сообщили, что в перечень модификаций версии Mk.1A вошли усовершенствованные тепловизионные прицелы для ведения боевых действий ночью, улучшенные навигационные системы, цифровая система управления и ножевой минный трал.

По словам главы CVRDE доктора П.Шива Кумара, вариант Mk.1A, как и Mk.1, управляется экипажем из четырех человек, оснащен новым панорамным прицелом командира, более мощным вспомогательным силовым агрегатом (мощностью 8,5 кВт), усовершенствованной системой связи, позволяющей передавать данные в режиме реального времени.

Контейнерное хранение боеприпасов и модификация корпуса и башни Mk.1A позволили сделать силуэт более низким и менее уязвимым. Кроме того, 120-мм нарезная пушка была модернизирована для стрельбы термобарическими и бронебойными зажигательными боеприпасами в дополнение к бронебойному подкалиберному оперенному снаряду с отделяющимся поддоном (APFSDS) и бронебойно-фугасному снаряду со сминаемой головной частью (HESH). Корпус и башня Mk.1A также оснащены дополнительными панелями динамической защиты "Канчан" национального производства.

Танк массой 68,25 т (на 6 т тяжелее, чем версия Mk.1) оснащен модернизированной гидропневматической подвеской, а также катками большего диаметра. Водитель получил неохлаждаемую камеру ночного видения, позволяющую управлять ОБТ в полной темноте.

Примечательно, что версия Mk.1A не будет оснащена системой, позволяющей выполнять пуск ракет через канал ствола, что считалось "жизненно важным" элементом в числе 14 основных усовершенствований ОБТ. После того, как в сентябре 2014 года СВ Индии признали созданную в Израиле управляемую ракету с лазерным самонаведением LAHAT (Laser Homing Attack) не соответствующей требованиям, разработкой системы занялся входящий в состав DRDO Научно-исследовательский институт вооружений (Armament Research & Development Establishment). Тем не менее, разработка до сих пор не завершена.

Представители CVRDE заявили, что сейчас разработка системы пуска управляемой ракеты через канал ствола находится на "продвинутой стадии". Предполагается, что она может быть интегрирована после того, как начнется серийное производство ОБТ.

Программа "Арджун" по-прежнему реализуется с нарушением графика. По заявлению представителей СВ, одним из основных недостатков ОБТ остается избыточный вес, который у варианта Mk.1A превысил 68 т.

Это, в свою очередь, привело к тому, что ОБТ может перевозиться только специальными тягачами. Большой вес платформы также привел к невозможности ее применения в некоторых районах страны, поскольку многие мосты, дренажные трубы и даже дороги не смогут выдержать подобную нагрузку.

Стоимость одного ОБТ "Арджун" Mk.1A оценивается в 400-450 млн. рупий. При этом около 60% компонентов танка импортируются. ОБТ версии Mk.1 также отличаются высокой долей импортируемых компонентов. В результате значительное число принятых на вооружение танков версии Mk.1 в составе двух танковых полков в течение длительных периодов времени было небоеготово из-за проблем с поставкой запчастей.

Пока неясно, повлияет ли покупка "Арджун" Mk.1A на количество закупаемых в России T-90МС на фоне снижения оборонных расходов в Индии.