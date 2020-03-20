В США показали на видео, как могут уничтожить «Тополь-М» и С-400

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Американские военные сильно озадачены противодействием российским баллистическим ракетам. Вот и в компании Lockheed Martin выпустили видео с симуляцией удара по российской ракете.

Как известно, корпорация Lockheed Martin является одним из столпов американской военной промышленности, играя основную роль в производстве авиационной техники. Естественно, она имеет огромное влияние на американское руководство, внушительное лобби и пользуется большим авторитетом в США.

Недавно корпорация выпустила специальное видео, посвященное «Skunk Works». Это – секретная научно-исследовательская группа, входящая в структуру корпорации и отвечающая за ряд проектов боевых самолетов Lockheed F-117 Nighthawk, Lockheed Martin F-22 Raptor и Lockheed Martin F-35 Lightning II, U-2, Lockheed SR-71 Blackbird. Эти самолеты, как известно, используются военно-воздушными силами многих стран мира и являются гордостью американских ВВС.

Видео посвящено будущему технологий ISR & UAS и включает кадры имитируемого упреждающего удара по российской системе противоракетной обороны С-400 и мобильной межконтинентальной системе баллистических ракет «Тополь-М». Именно С-400 и «Тополь-М» неоднократно указывались в американских СМИ как наиболее опасные российские системы. Поэтому хотя бы в виде имитации, но удары по ним «ласкают» взгляд американских «ястребов».

Мы видим на кадрах опубликованного видео возможности точного удара американской крылатой ракеты. Перед этим самолет наблюдения с дистанционным управлением обнаруживает мобильный комплекс «Тополь» и С-400 и наводит ракеты на цель.

Межконтинентальная баллистическая ракета разворачивается в контейнере пусковой установки, установленной на 8-осном шасси повышенной проходимости. Шасси включает домкраты, газовые и гидравлические приводы и цилиндры мощностью в несколько сотен тонн для подъема и выравнивания пусковой установки, ускорения и замедления подъема контейнера с ракетой в вертикальном положении.

Интересно, что США не в первый раз репетируют отработку ударов по российским объектам. Например, в феврале Министерство обороны США рассказало об имитации нанесения ядерного удара по России. Такие действия американской стороны свидетельствуют об ее однозначном настрое на войну. Ведь для США Россия – один из наиболее вероятных, наравне с Китаем, военно-политических противников.

В то же время, американское руководство очень беспокоит рост военной мощи российских вооруженных сил, появление у России новых видов вооружений, хотя и старые, вовсю используемые в войсках, представляют не меньшую угрозу для противника. Поэтому и отрабатывают в США действия против России, мечтают о нанесении ударов по российским объектам.

Относиться иронично к подобным видео не стоит – само их появление свидетельствует о том, что американские военно-промышленные компании заняты анализом того, какими способами можно подавлять российскую противоракетную оборону и какие средства вооружения для ее уничтожения лучше всего использовать.

Интересно, что важная роль на данном видео отводится беспилотной авиации. Именно ее развитие и совершенствование в последние годы является одной из наиболее приоритетных задач американского военного ведомства.