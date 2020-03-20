Системы ПВО С-300 и комплексы "Тор", "Панцирь" и "Бук" поразили малозаметные крылатые ракеты на учениях в Бурятии

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Зенитчики Восточного военного округа провели боевые стрельбы на полигоне "Телемба" в Бурятии для отражения массированного авиационного удара условного противника, сообщил начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"В ходе боевых стрельб расчеты ЗРС С-300, ЗРК "Тор", ЗРПК "Панцирь", "Бук", "Оса-АК" успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали малогабаритные быстролетящие воздушные цели условного противника", - заявил Гордеев.

По его словам, для уничтожения малозаметных крылатых ракет "противника" зенитные ракетные комплекты выполнили более десятка боевых пусков.

Учения проходят под руководством командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко, отметил Гордеев.