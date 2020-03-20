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Интерфакс-АВН

Системы ПВО С-300 и комплексы "Тор", "Панцирь" и "Бук" поразили малозаметные крылатые ракеты на учениях в Бурятии

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Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С»
Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С».
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Фомичев

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Зенитчики Восточного военного округа провели боевые стрельбы на полигоне "Телемба" в Бурятии для отражения массированного авиационного удара условного противника, сообщил начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"В ходе боевых стрельб расчеты ЗРС С-300, ЗРК "Тор", ЗРПК "Панцирь", "Бук", "Оса-АК" успешно поразили мишени, которые по своим геометрическим, баллистическим и радиолокационным характеристикам имитировали малогабаритные быстролетящие воздушные цели условного противника", - заявил Гордеев.

По его словам, для уничтожения малозаметных крылатых ракет "противника" зенитные ракетные комплекты выполнили более десятка боевых пусков.

Учения проходят под руководством командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Геннадия Жидко, отметил Гордеев.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Оса-АКМ
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Тор ЗРК
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