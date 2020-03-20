Выяснилось, что радиоактивный мусор с АЭС Фукусима 9 лет хранится под открытым небом в мешках

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В японской прессе вышел материал, из которого следует, что многие тонны загрязнённого мусора, собранного на аварийной АЭС Фукусима годами хранятся в полиэтиленовых мешках под открытым небом. Мешки фактически разбросаны по 12 территориальным пунктам префектуры Фукусима. Груды загрязнённых отходов не утилизированы с 2011 года, при этом содержимое некоторых пакетов оказывалось в почве и ближайших водоёмах после проливных дождей, ураганов и оползней.

Местные чиновники заявляют, что «принимаются меры по недопущению повторения ситуации октября 2019 года». Тогда несколько сотен (!) мешков с радиоактивным мусором попросту смыло в реку.

Министерство экологии и природы Японии:

Принимаемые превентивные меры будут включать транспортировку отходов в другие временные хранилища и ограждение на участках до начала сезона дождей в мае.

Другими словами, ни о какой утилизации снова не идёт речь. Мешки перевезут в другое место и снова оставят под открытым небом. Как пишут японские журналисты, первоначально чиновники министерства отказывались называть места, куда будут перевозиться мешки с отходами, но в конечном итоге эту информацию им всё же пришлось раскрыть.

Сообщается, что только на одной из 12 площадок «временного хранения» находится 21 тысяча кубометров радиоактивных фрагментов в мешках. На так называемой малой площадке – 1,5 тысячи кубометров. При этом в Японии никто не говорит об экологической катастрофе, хотя называть это как-то иначе было бы странно.