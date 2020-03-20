Названо место развертывания второй загоризонтной РЛС «Контейнер»

Вторую новейшую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) «Контейнер» развернут под Калининградом, станция сможет мониторить воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По сведениям источника, "вторую РЛС "Контейнер" планируется поставить в Калининградской области, сейчас под станцию рассматриваются несколько площадок", передает ТАСС.

Он уточнил, что "вторая РЛС дополнит заступившую на дежурство в Мордовии [станцию] и сможет мониторить всю Европу, включая территорию Великобритании", "кроме того, за счет объединения данных от обеих станций повысится точность отслеживания целей".

По словам источника, "радар планируется поставить в ближайшей перспективе".

"Контейнеры" работают за счет приема сигнала, отраженного от ионизированного слоя атмосферы, который располагается на высотах от 60 км и выше. Это позволяет вести радиолокацию на дальность до 3 тыс. км и обнаруживать цели, которые находятся по отношению к РЛС за изгибом земной поверхности, то есть закрыты от прямой радиовидимости.

Напомним, первая загоризонтная РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в декабре 2019 года. По словам главного конструктора станции, РЛС "Контейнер" видит F-35 за 3 тыс. километров. В Минобороны раскрыли уникальные возможности новейшей российской РЛС, а также сообщили о решении создать на базе новых станций сплошную систему обнаружения крылатых ракет.

Напомним также, к концу 2018 года вдоль границ России завершилось создание сплошного радиолокационного поля, гарантирующего обнаружение со всех направлений баллистических ракет. Система была создана на базе РЛС типа "Воронеж".

Антон Никитин