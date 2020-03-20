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Интерфакс-АВН

ОБСЕ приостанавливает мониторинг карабахского конфликта из-за коронавируса

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Военнослужащие армии обороны Нагорного Карабаха
Военнослужащие армии обороны Нагорного Карабаха на первой линии обороны, 2016 год.
Источник изображения: РИА "Новости"

Ереван. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик заявил о приостановке работ по мониторингу в зоне карабахского конфликта и на границе Армении и Азербайджана.

"Ситуация, которая возникла после распространения нового коронавируса, во всем регионе привела к закрытию международных границ, ограничению поездок местных и международных работников, а также ограничению личных контактов с целью предотвращения распространения коронавируса", - говорится в заявлении Каспршика, размешенном на сайте ОБСЕ.

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Азербайджан
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