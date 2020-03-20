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ТАСС

Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой

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Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Сейчас под станцию рассматриваются несколько площадок

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Вторую новейшую загоризонтную радиолокационную станцию (РЛС) "Контейнер", способную засечь массированный взлет авиации, запуск крылатых ракет или гиперзвуковых аппаратов за 3 тыс. км, развернут под Калининградом. Станция будет способна мониторить воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию, сообщил в четверг ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Первый "Контейнер" заступил на боевое дежурство в поселке Ковылкино в Мордовии 1 декабря прошлого года.

"Вторую РЛС "Контейнер" планируется поставить в Калининградской области, сейчас под станцию рассматриваются несколько площадок", - сказал собеседник агентства. Источник не назвал точные сроки проведения работ, отметив только, что "радар планируется поставить в ближайшее перспективе".

Собеседник уточнил, что "вторая РЛС дополнит заступившую на дежурство в Мордовии и сможет монитороить всю Европу, включая территорию Великобритании". "Кроме того, за счет объединения данных от обеих станций повысится точность отслеживания целей", - добавил он.

"Контейнеры" работают за счет приема сигнала, отраженного от ионизированного слоя атмосферы, который располагается на высотах от 60 км и выше. Это позволяет вести радиолокацию на дальность до 3 тыс. км и обнаруживать цели, которые находятся по отношению к РЛС за изгибом земной поверхности, то есть закрыты от прямой радиовидимости.

Как сообщили ранее в Минобороны, планируется, что в России за счет загоризонтных станций "Контейнер" будет создано сплошное радиолокационное поле по маневренным воздушным целям по аналогии с сетью станций системы предупреждения о ракетном нападении (отслеживают пуски баллистических ракет). В том числе "Контейнеры" в перспективе планируется ставить в Арктике.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Проекты
Арктика
ГЗЛА
СПРН
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