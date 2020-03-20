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Вестник Мордовии

Загадка 1-й чеченской: в бой собирались бросить харьковские танки Т-64БВ?

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

В ходе первой чеченской войны предполагалось использовать выпущенные в советские годы в Харькове основные боевые танки Т-64БВ.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Эти бронемашины, а также Т-64Б и Т-64Б1 в то время массово использовались в войсках в качестве учебных. Когда они полностью вырабатывали ресурс, их не отправляли на капитальный ремонт, а попросту списывали.

Поэтому после значительных потерь в технике, понесенных войсками в Грозном, по всей видимости, было решено не гробить имевшиеся Т-72Б, Т-72Б1 и Т-80БВ, а хотя бы частично использовать ставшую иностранной технику. Тем более, ее все равно нужно было бы со временем утилизировать.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Поэтому достоверно известно, что в феврале - марте 1995 года в военкоматы России пришла разнарядка по набору танкистов для службы на Т-64 в Чечне.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Но, по неизвестной пока причине, "шестьдесят четвертые" так и не попали тогда на войну - во вновь формируемые части стали направлять Т-72 различных модификаций.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Проекты
Военные учения
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