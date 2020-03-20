Угостить с суши: корветы наведут на противника береговую ПВО

Российские корабли получили «невидимое ПВО». Корветы проекта «Василий Быков» научились наводить на самолеты или вертолеты противника ракетные системы — С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф». При нанесении ударов комплексы ПВО становятся скрытыми, так как до самого момента атаки, они не включают радары. Таким образом, воздушный объект будет уничтожен еще до того, как экипаж поймет, что его поймали в прицел. Эксперты отмечают, что новая тактика повысит эффективность и выживаемость зенитных установок.

Российские корабли получили «невидимое ПВО». Корветы проекта «Василий Быков» научились наводить на самолеты или вертолеты противника ракетные системы — С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф». При нанесении ударов комплексы ПВО становятся скрытыми, так как до самого момента атаки, они не включают радары. Таким образом, воздушный объект будет уничтожен еще до того, как экипаж поймет, что его поймали в прицел. Эксперты отмечают, что новая тактика повысит эффективность и выживаемость зенитных установок.

Расширить поле

Корветы проекта 22160 «Василий Быков» могут объединить в единый огневой контур сразу несколько зенитных комплексов. Их автоматизированная система управления (АСУ) самостоятельно опознает цели и распределит между С-350 и С-400, находящихся на позициях. В дальнейшем аналогичные возможности получат и малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт», рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

За счет новой тактики корветы смогут быстро нарастить площадь радиолокационного поля в морских и прибрежных районах, отметил бывший начальник зенитных ракетных войск ВВС России Александр Горьков.

— Корабли помогут расчетам ПВО заранее обнаружить противника, определить степень угрозы и грамотно его встретить, — рассказал «Известиям» эксперт. — Это повысит не только эффективность работы сухопутных зенитных систем, но и их выживаемость. Корветы будут полезны при создании локальных корабельных районов ПВО. В данном случае все комплексы, находящиеся на борту эскадры или морского отряда, управляются одной АСУ, что позволяет грамотно распределить цели и выбрать средства поражения.

Впервые морская ПВО по схожему принципу организовывалась в ходе Второй мировой войны. Тогда вперёд выдвигались отдельные корабли с РЛС, что давало время основной группировке подготовиться к удару противника, отметил военный историк Дмитрий Болтенков.

— В 1982 году во время боев за Фолклендские острова флот Великобритании выделил две такие группы кораблей, — сообщил он. — Но тогда не обошлось без потерь. Эсминец-наводчик «Шеффилд» был потоплен аргентинской авиацией.

Тактика для «невидимки»

Теперь тактика ведения боя против самолетов, вертолетов и ракет может быть скорректирована. Сначала РЛС корветов засекут летательные аппараты, а также уточнят их местонахождение, высоту, скорость и курс. Дальше АСУ определит ценность объектов, основываясь на информации электронной базы данных, где записаны основные параметры воздушных судов, — она позволит грамотно идентифицировать цели.

Затем все полученные сведения передадут С-350 и С-400. Обмен данными будет происходить в режиме реального времени — современная электроника позволяет моментально обрабатывать большие объемы информации.

Системы ПВО включат радары, которые «подсветят» цели в последний момент. Из-за этого летчики самолетов и вертолетов вероятного противника не успеют выбрать тактику противодействия. Например, применить противорадарные ракеты.

Морские разведчики

Возможности корветов проекта «Василий Быков», изготовленных с применением технологий «стелс», делает их хорошими разведчиками. «Невидимками» корабли становятся благодаря угловатым контурам надстройки и защите верхней палубы специальным радиопрозрачным композитным материалом. Быстрые, сравнительно компактные, длиной 94 м и водоизмещением 1 800 т, они способны находиться вдали от берега до двух месяцев.

Корветы обнаруживают цели с помощью РЛС. На кораблях также могут базироваться беспилотники и по одному вертолету Ка-27, Ка-29 или Ка-52 «Катран» — для них построен отдельный ангар. Дроны позволяют вести скрытое наблюдение в радиусе сотен километров, что серьезно расширяет разведывательные возможности. Причем, противнику обнаружить небольшой БПЛА очень трудно.

Противовоздушное вооружение корветов — не самая сильная их сторона. Для этого предполагается использовать артиллерийскую установку АК-176МА, ПЗРК «Игла-С» и аппаратуру радиоэлектронного подавления.

Изначально корветы разрабатывались для несения службы по охране территориальных вод, пресечения контрабанды, а также поиска и оказания помощи пострадавшим при ЧП. Но в итоге флот получил универсальный корабль.

Корветы проекта «Василий Быков» могут нанести мощный удар по морским силам противника. Главная их особенность — в модульной системе, она позволяет при необходимости устанавливать самое разнообразное вооружение. В частности, дополнительные ракеты «Калибр-НК».

В военное время корветы будут отвечать за охрану коммуникаций, военно-морских баз и прибрежных районов. В тоже время их характеристики и ракетное вооружение позволяют вести боевые действия в тысячах морских миль от родных берегов.

На ПВО сейчас обращают самое пристальное внимание. В частности, два строящихся для ВМФ корабля проекта 22380 — «Строгий» и «Ретивый» — оснастят уникальным радиолокационным комплексом (РЛК) «Заслон». Он способен обнаруживать надводные, наземные, морские и воздушные цели в радиусе 75 км. При этом география Балтийского и Черных морей позволяет новому РЛК «приглядывать» за военными базами сразу нескольких европейских стран НАТО.