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Как Пентагон поссорился с «Локхид»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны США потребовало от корпорации Lockheed Martin предоставить доступ к данным по истребителю F-35. Военных интересует информация, собираемая бортовой системой диагностики, анализа и ремонта (FRACAS).

Разработчики истребителя Пентагону отказали - по их мнению, данные FRACAS являются интеллектуальной собственностью Lockheed.

Дело здесь не только в юридической казуистике - при помощи собранной с самолета информации Пентагон рассчитывает собрать доказательства, что многие бортовые подсистемы F-35 имеют вдвое меньшее время безотказной работы против того, что значится в техзадании: 5000 часов вместо 10000. А на ремонт ряда агрегатов требуется гораздо больше времени, чем указано в руководстве по эксплуатации, цитирует РГ портал Jane's.

Корпорация готова продавать военным данные, однако в оборонном ведомстве считают, что интеллектуальная собственность Lockheed Martin распространяется только на конструкцию самолета.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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