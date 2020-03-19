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Российская газета

ВМФ получит четыре новых атомохода до конца 2020 года

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов поделился с планами ввода в боевой состав флотов новейших подлодок и создания перспективных субмарин.

Адмирал подтвердил, что головная лодка проекта 955А "Князь Владимир", госиспытания которой успешно завершились в ноябре, будет передана ВМФ в нынешнем году. Помимо нее ожидается поступление на флот еще трех стратегических субмарин - многоцелевого атомного подводного крейсера "Казань", а также подлодок "Князь Олег" и "Новосибирск". Первую планируют вооружить крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр". А "княжескую" серию оснастят межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава".

В апреле после ремонта и модернизации вернется в строй многоцелевая субмарина "Вепрь" проекта 971. Эти подлодки славятся своей малозаметностью. К примеру, известно, что еще 25 лет назад система обнаружения США не смогла зафиксировать их появление у своего восточного побережья. Говоря о преимуществах нашей подводной техники, в том числе разработанной в прошлом веке, Евменов отметил их большой модернизационный потенциал. "Мы не имеем права раньше времени прощаться с кораблями, которые имеют такой запас", - считает главком ВМФ.

Поэтому решено - усовершенствование пройдут субмарины проектов 971 и 949. За счет модернизации срок их службы увеличится почти вдвое. Обновление ждет также подлодки проекта 667 БДРМ.

Идут работы и по созданию стратегических субмарин пятого поколения. "Они будут еще более совершенными по всем своим характеристикам", - отметил Евменов в интервью "Красной звезде".

Атомный подводный крейсер "Казань", который планируют вооружить крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр", войдет в боевой состав ВМФ до конца года

Тихоокеанский флот до конца года получит вторую дизель-электрическую подлодку "Волхов" проекта 636.3. В стадии строительства еще два корабля этой серии - "Магадан" и "Уфа". "Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет подводных лодок данного класса в области неатомного подводного кораблестроения", - подчеркнул Евменов.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
США
Продукция
Булава-30
К-157 Вепрь
Князь Владимир
П-800 Оникс
С-75
Проекты
2020-й год
636.3
667
667БДРМ Дельфин
877 Палтус
955 Борей
971 Щука-Б
ТОФ
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