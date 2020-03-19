Ракетные комплексы "Бал" покажут 9 мая

Гроза корветов и эсминцев, береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бал", впервые проедет на Параде Победы.

Сейчас в подмосковном Алабино начались тренировки военных, которые 9 мая пройдут по брусчатке главной площади страны. К месту сбора начала прибывать и боевая техника.

Как сообщили в министерстве обороны РФ, "в составе механизированной колонны на параде пройдут самоходные пусковые установки, транспортно-перегрузочные машины, командные пункты управления и связи берегового ракетного комплекса "Бал", всего шесть машин".

Эти ракетные комплексы в первую очередь предназначены для защиты морского побережья от непрошенных гостей. "Бал" может эффективно отразить атаку кораблей на военно-морские базы или другие военные объекты, расположенные на берегу. Также комплексы устанавливают в тех местах, где высока вероятность появления вражеского десанта.

"Балы" вооружены дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, которые способны уничтожить наземные и надводные цели на расстоянии около 130 км. Модернизированные ракеты Х-35УЭ, которыми сейчас перевооружаются комплексы, уже имеют дальность до 260 км. Эти ракеты, благодаря дозвуковой скорости полета, попадают в цель практически со 100-процентной вероятностью. Они в первую очередь разрабатывались для поражения кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн, то есть корветов, эсминцев или десантных кораблей. Вместе с тем полный залп "Бала", который включает 32 ракеты, может нанести серьезный урон крупной корабельной ударной группе противника.

Комплекс также отличается высокой маневренностью. На развертывание "Бала" на боевой позиции уходит не более десяти минут. Интервал между пусками ракет не превышает трех секунд. Благодаря автоматизированной системе целераспределения "Бал" может одновременно обстреливать несколько объектов. Кроме того, оборудование комплекса может безошибочно определить тип цели. Электронный мозг, обрабатывая поступающую радиолокационную информацию, легко отличит корвет от фрегата.

После залпа комплекс, как правило, оперативно сворачивается и меняет позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Для полной перезарядки "Бала" требуется не более 40 минут.

Благодаря своей мобильности "Бал" в короткое время может быть переброшен железнодорожным, водным и авиационным транспортом в любую точку России. Он буквально "с колес" готов выполнять боевые задачи. По мнению экспертов, по критерию "стоимость - эффективность" комплекс по ряду показателей превосходит зарубежные аналоги.

Александр Степанов