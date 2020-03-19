«Хаски» вместо "Ясеня": что известно о новых подлодках России

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок 5-го поколения

Сегодня Россия строит подводные лодки 4-го поколения, однако уже ведет работу по созданию АПЛ 5-го, заявил глава ВМФ Николай Евменов. Известно о новых аппаратах немного, однако понятно, что многие проблемы, с которыми сталкиваются современные субмарины, планируется устранить.

В России ведется работа по созданию подводных лодок 5-го поколения, заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

«Сегодня идет строительство подводных лодок 4-го поколения. Но мы обязаны смотреть вперед. Это требование времени и научно-технического прогресса в строительстве и развития флота. Поэтому не секрет, идут работы по созданию атомных подводных лодок 5-го поколения. Они будут еще более совершенными по всем своим характеристикам», - цитирует Евменова «Красная звезда».

Сведений конкретного характера о подводных лодках проекта «Хаски» в открытой печати относительно немного, и о многих особенностях устройства АПЛ этого типа пока можно судить только предположительно. В частности, планируется, что подводное водоизмещение субмарины «Хаски» составит около 12-13 тыс. т, лодки будут иметь двухкорпусную конструкцию, а экипаж АПЛ составит около 90 человек. По размерам субмарины этого проекта будут меньше, чем строящиеся в настоящее время подводные лодки проекта 885М «Ясень». Считается, что это должно положительно сказаться на маневренности и скрытности АПЛ нового поколения.

По одним данным, «Хаски» разрабатываются в двух вариантах. Противолодочный вариант будет оснащен противокорабельными ракетами «Калибр».

Эта модификация ракетного комплекса предназначена для уничтожения подводных лодок вероятного противника. В первую очередь - ракетных подводных крейсеров стратегического назначения типа «Колумбия» (США) и «Вэнгард» (Великобритания).

Второй вариант «Хаски» будет вооружен противокорабельными гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон» и предназначается для поражения крупных надводных кораблей - атомных ударных авианосцев, крейсеров и эсминцев УРО, универсальных десантных кораблей и др.

ГЗКР «Циркон», обладая маршевой скоростью более 7000 км/ч, способна гарантированно поражать цели на расстоянии до 1000 км.

Подводные лодки будут иметь еще меньшую шумность, чем АПЛ четвертого поколения. Корпус лодки будет состоять из композитных материалов. Более того, из этих материалов будут делать носовые и кормовые рули, стабилизаторы, ограждение рубки и даже гребные винты и линии валов. Предполагается, что подобные конструкции сократят отражения сигналов вражеских гидролокаторов и уменьшат общую массу корабля.

По другим данным, и это стало известно 24 декабря 2019 года из материалов Совета Федерации, перспективные атомные подводные лодки пятого поколения проекта «Хаски» смогут нести как баллистические, так и противокорабельные ракеты за счет использования различных модулей.

То есть это будет модульная конструкция с унифицированными носовыми и кормовыми отсеками, чтобы их можно было использовать как для создания ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПК СН), так и постройки многоцелевых атомных подводных лодок, меняя только в зависимости от поставленной задачи конструкцию отсека с вооружением.

Если лодка «Хаски» будет использоваться в качестве РПК СН, то на ней может быть установлен новейший ракетный комплекс. По некоторым данным, его разработкой занимается Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (ГРЦ). Боевые части новейших баллистических ракет этого комплекса будут комплектоваться гиперзвуковыми маневрирующими блоками, способными преодолевать любую, даже самую эффективную противоракетную оборону.

Кроме того, субмарины «Хаски» будут иметь единую интегрированную боевую информационно-управляющую систему с искусственным интеллектом.

Подводная лодка 5-го поколения разрабатывается Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит». «Хаски» в перспективе должны заменить подводные лодки проекта 949А «Антей», а также лодки «Щука-Б» проекта 971 различных модификаций, типа «Щука» проекта 671РТМ (К), типа «Кондор» проекта 945А и типа «Барракуда» проекта 945.

По некоторым данным, подводные лодки 5-го поколения получат не водо-водяной реактор, а принципиально новую главную энергетическую установку. Высказывается предположение, что она будет представлять собой дальнейшее развитие реактора, ранее устанавливаемого на атомных многоцелевых подводных лодках проекта 705 (705К) «Лира».

«Главная энергетическая установка субмарин этого проекта состояла из однореакторно-паропроизводительной установки с жидкометаллическим теплоносителем (сплав свинца с висмутом) и блочной одновальной паротурбинной установки», - пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По сравнению с паропроизводящими водо-водяными установками атомных подводных лодок 2-го поколения жидкометаллическая установка превосходила их по маневренности в два раза, по энергонасыщенности - в 1,5-2,5 раза, по удельным массовым показателям была лучше в 1,3-1,5 раза. Однако применение жидкометаллического носителя потребовало постоянного поддержания паропроизводящей установки в горячем состоянии, а это приводило к дополнительному расходу ресурса и энергозапаса активных зон.

Кроме того, для удовлетворения высоких требований по стабильности физико-химических свойств жидкометаллического теплоносителя необходимо было проводить специальные операции по предотвращению окисления сплава, контролю за его состоянием и периодической регенерации (удаление окислов).

Есть основания полагать, что на АПЛ «Хаски» эти проблемы будут устранены. По всей видимости, главная энергетическая установка нового подводного корабля будет выглядеть как одновальная, однореакторная и с паротурбинной установкой на повышенных параметрах пара.

Первостепенное значение для АПЛ «Хаски» имеют новейшие средства подводного обнаружения. Главное при этом - достижение все более далеких дистанций подводного видения, повышение точности определения координат и достоверности классификации целей. В противном случае одержать верх в вооруженном противоборстве с субмаринами вероятного противника в глубинах Мирового океана представляется крайне проблематичным.

«Не приходится сомневаться, что отечественные кораблестроители намерены получить на выходе высокоманевренную, скоростную, сравнительно небольшого водоизмещения подводную лодку с существенным сокращением численности экипажа, с внедрением новых эффективных образцов вооружения и технических средств, с применением комплексной автоматизации. Одна из главных задач при этом - снизить уровень подводной шумности субмарины в несколько раз по сравнению с лодками предшествующей постройки», - отметил Макиенко.

По мнению эксперта, если при строительстве АПЛ «Хаски» будет применен модульно-агрегатный метод создания корабля, то овладение этим подходом является, без преувеличения, делом последующего развития отечественного подводного кораблестроения.

Михаил Ходаренок