Войти
Российская газета

Уральские оборонщики высказали недовольство ценообразованием госзаказа

285
0
0
Продукция уральского ОПК
Продукция уральского ОПК.
Источник изображения: sdelanounas.ru

По информации полпредства, в 2019 году объем гособоронзаказа(ГОЗ) в округе вырос на 13 процентов, в 2020-м ожидается еще плюс 20. Вместе с тем около 20 процентов госконтрактов реализованы не в срок.

Всего в прошлом году уральские предприятия исполняли 122 госконтракта и 4851 межзаводской договор по ГОЗ общей стоимостью 223,6 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом их количество увеличилось на 8 и 24 процента соответственно. Неисполнен 31 контракт. Основная причина - несвоевременная поставка запчастей и комплектующих контрагентами, поздняя постановка изделий на испытания и сложное оформление документов, связанных с казначейским сопровождением. Встречаются и факты, когда тендеры выигрывают комплектовщики, изначально не способные исполнить ГОЗ.

По словам президента Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николая Клейна, сегодня у 70 процентов предприятий доля ГОЗ высока, у некоторых достигает 75-95 процентов. Уральцы участвуют в создании новейших образцов вооружения.Однако многие проблемы ценообразования до сих пор не решены, что мешает не только исполнению контрактов, но и развитию отрасли в целом.

В нефтегазовом секторе, металлургии рентабельность 30-40 процентов, а в ОПК при исполнении сложной техники - от 3 до 8

- В условиях непрерывного изменения методик ценообразования по ГОЗ, в частности, при создании и модернизации вооружения и военной техники, заказчик не в полной мере учитывает затраты на творческий труд, - подчеркивает Клейн. - Наши предложения - формировать фонд зарплаты на НИОКР по рыночному принципу или вернуть ту модель расчета, что была 10 лет назад, - отклоняются в департаменте аудита ценообразования Минобороны РФ и ФАС.

Если в нефтегазовом секторе, металлургии в порядке вещей рентабельность 30-40 процентов, то ОПК по прямым госконтрактам при исполнении сложной техники получает от 3 до 8 процентов.

- Можно на эти средства развивать предприятие? Конечно, нет, - рассуждает Николай Клейн. - Поддерживает только экспорт. Аванс в первый год исполнения госконтракта - 2,5 процента. Для покрытия кассового разрыва предприятия вынуждены брать кредиты, однако заказчик не погашает проценты по ним. Только раз в опорном банке при опережающей закупке средств вооружения за счет заемных ресурсов процент включили не в цену изделия, а в стоимость контракта. Может, на этом этапе наступит прорыв.

По словам помощника полномочного представителя президента в УрФО Максима Федосеева, предложения от округа по повышению рентабельности НИОКР отправлены в Минобороны еще в декабре. Они вошли в план-график мероприятий по совершенствованию нормативной базы ГОЗ. Сейчас вопрос прорабатывается с Минобороны, Минпромторгом, Росатомом и Роскосмосом. Положительное решение может быть принято уже в нынешнем году.


Наталия Швабауэр (УрФО)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Росатом
Роскосмос
ФАС
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
Похожие новости
25.12.2014
Дмитрий Рогозин: "Вооружаем армию, чтобы не воевать"
10.04.2013
Заслон прохиндеям от ОПК
23.04.2012
Еще раз об утилизации – с эмоциями и без
07.03.2012
Качество оружия лежит в основе многих побед
01.04.2010
Лекарство для отечественного ОПК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 05:39
  • 57
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 18.03 23:18
  • 73
Корабль SpaceX лопнул
  • 18.03 23:04
  • 3
Еще раз о преимуществе иракских Т-90С над российскими Т-72Б3
  • 18.03 22:08
  • 3
Конкурсы АрМИ-2020 станут сложнее и зрелищнее
  • 18.03 21:46
  • 59
Америка для войны с Россией и Китаем создает мощную армаду беспилотных ударных авиационных платформ (+ВИДЕО)
  • 18.03 20:42
  • 12
Силуанов рассказал о ситуации в российской экономике
  • 18.03 20:39
  • 1
Пандемия из армейской лаборатории Форт-Детрик
  • 18.03 20:29
  • 101
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 18.03 20:10
  • 2022
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:23
  • 2
Starlink: 300 спутников на орбите
  • 18.03 18:38
  • 17
Истребители устарели?
  • 18.03 17:50
  • 14
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 18.03 16:14
  • 2
Конструктор Николай Долженков рассказал о беспилотниках будущего
  • 18.03 12:22
  • 3
ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК
  • 18.03 11:58
  • 2
Три российских самолета вошли в число лучших истребителей поколения 4+