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Россия вдвое увеличит срок службы атомных подлодок

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Источник изображения: Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Срок службы атомных подводных лодок (АПЛ) проектов 971 и 949 увеличится почти вдвое вследствие своевременного и рационального подхода к ремонту, сообщил «Красной звезде» главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов.

«Будем продолжать ремонт в различных объемах атомных подводных лодок и модернизацию. Будут вестись работы в отношении проектов 667 БДРМ, 971, 949. Отмечу, что в результате такого рационального и логичного подхода к подводному судоремонту, практически вдвое будет увеличен срок службы атомных подводных лодок проектов 971 и 949», — сказал главком.

Евменов добавил, что в апреле АПЛ «Вепрь» проекта 971 вернется после ремонта в состав ВМФ.

В январе в издании The National Interest обратили внимание на два основных обстоятельства, указывающих на вымирание российского подводного флота, — активный выход из эксплуатации старых субмарин и недостаточный выпуск новых.

В мае 2019 года в блоге navy_korabel на Live Journal обратили внимание на то, что в России за последние шесть лет «растаяли» восемь атомных подводных лодок.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
К-157 Вепрь
Проекты
667БДРМ Дельфин
971 Щука-Б
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