США задействуют плавучий госпиталь для борьбы с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Военно-морские силы США готовят судно-госпиталь для реагирования на пандемию коронавируса, сообщил министр обороны Марк Эспер.

"Есть два таких судна: Comfort на восточном побережье в Норфолке и Mercy на западном в Сан-Диего. Comfort проходит техническое обслуживание, а Mercy в порту. Несколько дней назад мы отдали приказ о подготовке к передислокации", - сказал Эспер на пресс-конференции.

Министр уточнил, что на самом судне нет условий для приема инфекционных больных, поскольку оно предназначено в первую очередь для приема пострадавших с травмами. Однако, пояснил Эспер, при необходимости такие пострадавшие могут быть переведены на судно из обычных больниц, которые в свою очередь смогут увеличить количество мест для приема больных с коронавирусом.

Ранее такие суда США использовали для оказания помощи жителям стран Южной Америки, где есть проблемы с медицинским обслуживанием населения.

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