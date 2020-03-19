Япония приняла на вооружение первую подводную лодку на литий-ионных батареях

Церемония ввода в строй Военно-морских сил самообороны Японии построенной на судостроительном предприятии Kobe Shipyard & Machinery Works корпорации Mitsubishi Heavy Industries неатомной подводной лодки SS 511 Oryu (11-й в серии типа Soryu), которая стала первой в мире боевой дизель-электрической подводной лодкой, оснащенной литий-ионными аккумуляторными батареями. Кобе, 05.03.2020.

Морские Силы Самообороны Японии в текущем месяце на верфи Mitsubishi Heavy Industries в городе Кобе провели торжественную церемонию ввода в эксплуатацию дизель-электрической ударной подводной лодки Ouryu (бортовой номер SS 511), которая принята на вооружение 1-й подводной флотилией в порту Куре, сообщает DefenseNews.

Ouryu является 11-й в серии субмарин класса Soryu, поступивших на вооружение, но первой из них, использующей литий-ионные батареи, которые позволяют отказаться от традиционных свинцово-кислотных аккумуляторов, а также воздухонезависимых двигателей Стирлинга. По сравнению с литий-ионными, свинцово-кислотные батареи требуют большего обслуживания и более длительной зарядки.

Силовая установка Стирлинга подлодок класса Soryu, используемая для зарядки традиционных свинцово-кислотных батарей, позволяет находиться под водой более 20 суток. Она работает за счет сжигания дизельного топлива, а так как давление в камере сгорания выше, чем давление снаружи субмарины, продукты сгорания выбрасываются в воду. Литиево-ионные батареи за счет высокой емкости обеспечивают увеличенную продолжительность подводного хода.

Разработка литий-ионных батарей для японских подводных лодок началась в 2002 году, тестирование проводилось с 2006 года. 16 ноября 2015 года на верфи Kobe Mitsubishi Heavy Industries была заложена первая в мире неатомная подводная лодка, оснащенная новейшими аккумуляторными батареями, и уже 4 октября 2018 года состоялся спуск Ouryu на воду.

И Ouryu, и 12-я последняя лодка класса Soryu, имеющая название Toryu (бортовой номер SS 512), которую Морские силы самообороны Японии намерены принять в свой состав в марте 2021 года, будут использовать литий-ионные батареи производства GS Yuasa. Они являются литий-никелевыми кобальтово-алюминиевыми оксидами или NCA батареями, имеют более короткое время зарядки и длительный срок службы, но и существенно большую стоимость за счет использования аккумуляторов с применением новых технологий и соответствующей электросистемой. Для подзарядки NCA требуются мощные дизель-генераторы, увеличенные объемы подачи воздуха и отвода выхлопных газов, применение автоматических предохранителей в электрических цепях. Вес таких батарей по сравнению с свинцово-кислотными аккумуляторами значительно меньше, что повлекло за собой некоторые изменения в конструкции. Контрактная стоимость подводной лодки Ouryu составляет 608 млн долларов, тогда как предыдущее 10-е судно типа Soryu обошлось в 488 млн долларов.

Субмарины класса Soryu имеют скорость 13 узлов на поверхности и 20 узлов под водой. Экипаж – 65 человек, вооружение – 6 торпедных аппаратов и до 30 единиц 21-дюймовых торпед тяжелого веса, противокорабельные ракеты или мины. Длина – 84 м, ширина – 9,1 м, высота – 10,5 м, осадка – 8,4 м, надводное/подводное водоизмещение – 2974/4100 т.

Япония в настоящее время обладает развитым подводным флотом, представленным сбалансированным корабельным составом, в том числе современнейшими тихоходными дизель-стирлинг-электрическими и новейшими дизель-электрическими модификациями подводных лодок. По мнению экспертов, Морские Силы Самообороны Японии являются одними из сильнейших, способными противостоять даже Китаю.

Ирина Дронина