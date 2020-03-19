"Мертвая зона для НАТО": Крым спрятали под невидимым куполом

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Тысячи гектаров защищенной территории, ослепление боевых самолетов, вывод из строя крылатых ракет и беспилотников — за последние несколько лет Россия разместила мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во всех регионах, вызывающих повышенный интерес вероятного противника. В том числе в Крыму — корабли и самолеты Североатлантического альянса раз за разом приближаются к полуострову под предлогом различных учений. О новейших комплексах, которыми отгоняют натовских разведчиков, — в материале РИА Новости.

Защитный купол

Как утверждают в силовых структурах Крыма, корабли НАТО не способны вести разведку побережья из-за эффективного противодействия средств радиоэлектронной борьбы. Комплексы РЭБ не только выводят из строя разведывательную аппаратуру, но и сбивают настройки навигационных систем кораблей. В результате на мониторах в штурманской рубке отображаются ложные координаты — экипаж полностью дезориентирован.

Российские предприятия создали десятки новых образцов техники радиоэлектронной борьбы. Один из самых продвинутых — комплекс "Красуха-4". К разработке этой широкодиапазонной станции мощных шумовых помех приступили еще в середине 1990-х. Первые версии были аналоговыми, следующее поколение — уже с цифровыми технологиями. В серийное производство "Красуху" отправили в начале 2010-х.

В открытых источниках информации об этом комплексе немного. Известно лишь, что он работает по целям в радиусе до нескольких сотен километров, буквально накрывая территорию невидимым колпаком, — глушит все источники радиоизлучения. Противодействует бортовым радарам ударной, разведывательной и беспилотной авиации. Перед "Красухой" беззащитны даже авиационные комплексы радиообнаружения и наведения "Авакс". Широкополосная станция активных помех эффективна против всех радиолокаторов современных разведывательных самолетов.

Развертывание модуля помех "Красуха-4" во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне Свердловский. 18 августа 2016 Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

"Красуха" искажает навигационное поле и ослепляет высокоточное оружие противника. Учения показали, что после обработки сигналом комплекса РЭБ бомбардировщики уже не могут обнаруживать цели на земле и, соответственно, наводить на них оружие. Причем аппаратура действует и на сверхбольших высотах, глушит спутники в космосе.

Развертывание наземного многофункционального модуля помех "Красуха" Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Боевое применение

Новейшие комплексы обкатываются в реальной боевой обстановке в Сирии. "Красухи" не раз работали по беспилотникам террористов. По сообщениям западных СМИ, "Красухи" даже вывели из строя несколько американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35, которые якобы случайно зашли в зону действия российских средств РЭБ.

Кроме того, такие системы участвовали в отражении массированных ракетных атак на Сирию с применением крылатых ракет "Томагавк". Несколько ракет в итоге попали в руки российских специалистов. В концерне "Радиоэлектронные технологии" тогда сообщили, что учтут информацию из трофейных "Томагавков" и разработают новые средства, которые перекроют все частотные оптические и радиотехнические диапазоны американских ракет.

Еще одна задача подразделений радиоэлектронной борьбы — противодействие разведывательным беспилотникам. В Крыму это особенно актуально: с Украины нередко залетают дроны. Правда, изготовлены они, как правило, кустарным методом из иностранных комплектующих. Большинство аппаратов удается принудить к посадке или приводнить, но некоторые приходится сбивать, в том числе из снайперского оружия. Принуждение к посадке подразумевает взаимодействие сил ПВО и РЭБ. Дрон сопровождают, ставят помехи и быстро расшифровывают программы управления.

При этом используют не только стационарные комплексы РЭБ, но и компактные, внешне напоминающие ружья. Так, переносной комплекс "Пищаль" лишает дроны навигации и связи. Вес — всего три килограмма, стреляет направленным сигналом на расстояние до двух километров. Аккумулятора хватает на час работы — одиночный стрелок сможет противостоять налету целой стаи беспилотников.

Радиоэлектронное ружье "Пищаль" Источник изображения: © Фото : Концерн "Ростех"/Антон Тушин

Невидимая самооборона

Российские инженеры намного опередили западных разработчиков и в области индивидуальной радиоэлектронной защиты бронетехники и летательных аппаратов. Новейшая система "Ртуть-БМ" обнаруживает снаряд еще на подлете и посылает навстречу сигнал большой мощности, из-за которого тот взрывается на безопасном расстоянии, не нанося никому урона.

Вертолеты армейской авиации располагают комплексами "Витебск". Цифровая станция активных помех подавляет оптические и радиоэлектронные сигналы радаров противника в широком диапазоне частот. Кроме того, "Витебск" обезвреживает ракеты с тепловой головкой самонаведения. Система формирует вокруг вертолета электронный купол и ослепляет ракеты лазерным прожектором.

Авиабаза Хмеймим в Сирии Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

К слову, базирующиеся в Крыму вертолеты при плановых вылетах обязательно включают бортовые станции радиоэлектронного подавления из-за возможных провокаций украинских военных. Российские силовики не исключают самовольный пуск зенитных ракет по вертолетам ВКС. Эти же станции, по отзывам российских летчиков, отлично себя зарекомендовали в Сирии, где очень высока вероятность обстрела вертолетов с земли из переносных зенитных комплексов.

Боевые самолеты ВКС России также надежно защищены. Например, у всех истребителей-бомбардировщиков Су-34 есть бортовой комплекс "Хибины", делающий самолет практически невидимым для радаров противника. В итоге живучесть Су-34 повышается не менее чем в 25 раз.