Генерал армии Хафтара: 99 процентов территории Ливии под нашим контролем

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Неожиданное заявление сделал один из генералов Ливийской национальной армии. Напомним, что ЛНА подчиняется маршалу Халифе Хафтару, который ведёт вооружённую борьбу против другой ливийской армии, подчиняющейся премьер-министру Файезу Сарраджу. Уже несколько месяцев армия Хафтара пытается взять под контроль столицу страны – Триполи, но пока безуспешно.

На этом фоне ливийский бригадный генерал Халид аль-Маджуб заявил о том, что 99 процентов территории Ливии находятся под контролем ЛНА. По словам аль-Маджуба, мирному процессу в Ливии препятствует Турция, которая направляет в Северную Африку подконтрольных наёмников и военных инструкторов, а также бойцов сил специальных операций.

Халид аль-Маджуб в интервью ANHA говорит о том, что за последнее время Турция перебросила в Ливию до 5 тысяч наёмников, а также поставила оружие, боеприпасы, обмундирование.

Генерал:

Они (турки) поставляют боевикам беспилотники, бронетехнику, снаряды, миномёты. Они направляют сюда советников, своих офицеров. При этом наёмники Эрдогана не присоединились к ранее объявленному перемирию.

При этом ливийский бригадный генерал заявил о том, арабские страны, страны Ближнего Востока должны повлиять на Турцию с той целью, чтобы она прекратила поддержку бандформирований на ливийской территории - для всеобъемлющего перемирия.