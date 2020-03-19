Валенса назвал присутствие американских войск в Польше бессмысленным

ВАРШАВА, 18 мар – РИА Новости. Присутствие американских войск в Польше бессмысленно с военной точки зрения, считает экс-президент страны Лех Валенса.

"Вы хорошо знаете, что сегодня мы можем одиннадцать раз уничтожить полностью жизнь на земле тем оружием, которое уже имеем. И спорить о двенадцатом разе? Этого двенадцатого раза не будет. Так что с военной точки зрения – это абсурд", - заявил Валенса в интервью РИА Новости.

По его словам, размещение американских войск в Польше "невыгодно и неразумно", от такого решения нужно отказаться.

Единственным плюсом присутствия американских солдат в своей стране собеседник агентства считает то, что они потратят в Польше некоторое количество денег. "Если американцы здесь будут, то потратят пару долларов, а мы на этом заработаем. Так что с этой точки зрения – ок, но с военной – без смысла", - сказал он.

Валенса уверен, что в случае необходимости Польша сможет убедить США убрать из страны свои войска. "Конечно, мы это сделаем. Это неизбежно. Мы сможем выгнать. Поляки смогут выгнать", - сказал он.

В начале лета 2019 года было достигнуто соглашение о том, что Соединенные Штаты разместят на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9. Также стороны договорились, что США увеличат численность своих военнослужащих на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи человек. В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.

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