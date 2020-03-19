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РИА Новости

Путин подписал закон о проверке будущих росгвардейцев на полиграфе

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Росгвардия
Росгвардия.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об обязательном прохождении полиграфа при приеме на службу в Росгвардию и назначении на руководящие должности, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в федеральный закон "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и статью 51 федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Авторами инициативы стали глава профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Хинштейн ранее пояснил, что законом "вводится обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу, проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности".

По его словам, отказ от прохождения полиграфа или предоставления информации будет являться в первом случае основанием для увольнения, во втором – для отказа в приеме на службу или работу в Росгвардии. Порядок проверок с использованием детектора лжи, уточнил ранее депутат, будет определять руководство Росгвардии.

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Росгвардия
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Путин Владимир
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