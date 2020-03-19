В Государственной Думе РФ вручили награды за укрепление обороноспособности страны

Почетные грамоты Государственной Думы Федерального Собрания РФ за достижения в развитии оборонно-промышленного комплекса вручил вчера в ходе пленарного заседания председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Награды инициированы Комитетом по экономической политике и промышленности Государственной Думы РФ, а также Комиссией по правовому обеспечению развития организаций ОПК, возглавляемой первым заместителем председателя Союза Машиностроителей России Владимиром Гутеневым.

За большой вклад в развитие военно-технического сотрудничества Почетной грамотой ГД ФС РФ награжден директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. За многолетний и добросовестный труд награду получил руководитель Ростехнадзор Алексей Алешин. «Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи» (Ростов-на-Дону) в лице заместителя директора института Александра Давиденко отмечен грамотой за достижения в научно-исследовательской деятельности и большой вклад в укрепление обороноспособности России. Отмечен наградой за достижения в производственной деятельности и вклад в укрепление обороноспособности РФ и гендиректор АО «Туламашзавод» Евгений Дронов. Почетную грамоту от парламентариев за результаты научно-исследовательской и производственной деятельности получили также гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский и ряд других руководителей, с учетом их вклада в развитие профильных направлений деятельности.