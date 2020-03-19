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Интерфакс-АВН

Покупке Индонезией российских Су-35 мешают "некоторые препятствия", заявляют в Джакарте

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Су-35
Су-35.
Источник изображения: militarynews.ru

Гонконг. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Джакарта не отказалась от планов приобретения многоцелевых российских истребителей Су-35, несмотря на то, что программа закупки столкнулась с трудностями, заявил заместитель министра обороны Индонезии Сакти Вахью Тренгоно в интервью телеканалу CNN Indonesia.

"Мы не можем пока купить Су-35, потому что существуют некоторые препятствия", - сказал он, не вдаваясь в детали.

Заместитель министра обороны Индонезии отметил, что в связи этими препятствиями Джакарта также рассматривает вопрос о приобретении у США истребителей F-35 Lightning II пятого поколения для своих ВВС.

Как сообщалось, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в интервью "Интерфаксу" заявил, что рассчитывает на выполнение контракта с Индонезией на поставку 11 истребителей Су-35.

"Я надеюсь, что мы всё-таки с Индонезией завершим историю с контрактом по данной машине. У них сохраняется заинтересованность в этих самолетах", - сказал Шугаев.

12 марта агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный анонимный источник сообщило, что Индонезия под давлением США отказалась от закупки у России 11 истребителей Су-35 за $1,1 млрд.

Bloomberg отмечает, что решение отказаться от сделки власти Индонезии приняли после того, как американские официальные лица дали им понять, что могут ввести санкции за контракт с Россией. Вместо этого США предложили Индонезии рассмотреть покупку истребителей F-16, однако Индонезия заявила, что в большей степени заинтересована в переговорах о покупке более современных F-35.

Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 истребителей Су-35 в феврале 2018 года - через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Закон, в частности, предполагает санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий.

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