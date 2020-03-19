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Вирус оставил курсантов без увольнений

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Источник изображения: vpk-news.ru

Для защиты здоровья курсантов, слушателей высших военных учебных заведений, а также воспитанников довузовских образовательных учреждений Министерством обороны РФ реализуется комплекс профилактических мер по недопущению возникгновения и распространения коронавирусной инфекции.

Введены дополнительные требования, которые предусматривают отмену межвузовских мероприятий, учебных практик и стажировок вне мест дислокации вузов, а также максимально ограничены увольнения курсантов и воспитанников с выходом за пределы учреждений.

Для защиты здоровья воспитанников довузовских учреждений скорректирована программа: весенние каникулы будут отменены, за счет чего учебный год завершится досрочно. Общеобразовательные и дошкольные организации, находящиеся в ведении Минобороны РФ, переведены на режим свободного посещения (по решению родителей) и дистанционного обучения. При поступлении обоснованных рекомендаций территориальных органов управления образованием и Роспотребнадзора данные образовательные учреждения будут переводиться на карантин, говорится в сообщении, распространенном военным ведомством.

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