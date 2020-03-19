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WarSpot

X-59: сшитый из кусочков

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Источник изображения: warspot.ru

При сборке тихого сверхзвукового самолёта X-59 будут использоваться детали списанных истребителей. Вчера, 17 марта, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что NASA использует ряд деталей, снятых со списанной техники ВВС США, для снижения стоимости демонстратора.

«Чтобы снизить стоимость X-59, мы используем шасси от истребителя F-16, навес кабины пилота от учебного самолёта Т-38, часть силовой установки от самолёта-разведчика U-2 и ручку управления от истребителя F-117», — сообщили в пресс-службе NASA.

Сборка X-59

X-59 станет демонстратором технологий в рамках проекта NASA под названием Quiet Supersonic Technology (QueSST). В апреле текущего года Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства подписало с Lockheed Martin контракт на работы в рамках проекта, в том числе постройку действующего прототипа сверхзвукового самолёта.

Сборка демонстратора ведётся на на заводе Lockheed Martin Skunk Works в Палмдейле (штат Калифорния). Первый образец должен быть передан NASA в следующем году, а уже в 2022 году совершить свой первый полёт.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-117
F-16
Х-59
Компании
Lockheed-Martin
NASA
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