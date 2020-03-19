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Российская газета

Космические силы США получили глушилку спутников

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Источник изображения: istock

Космические силы США получили свою первую ударную систему. Это не лазер и не ракета, а глушилка спутников - оборудование, затрудняющее связь противника с его орбитальной группировкой.

Комплекс, известный как "Система противодействия коммуникации Block 10.2", доставлен на авиабазу Петерсон в Колорадо, где базируется 4-я эскадрилья Космических войск США.Технические характеристики системы засекречены, известно лишь предназначение - блокировка передачи данных между военными спутниками связи и абонентами на Земле.

Самым простым решением было бы сбить вражеские спутники связи в случае военного конфликта. Но проблема заключается в том, что военные космические аппараты находятся на высоких орбитах, чтобы охватить большую поверхность Земли. Геостационарные спутники размещены на высоте 36 километров и более. Вместо того, чтобы тратить время и средства на разработку оружия против спутников, гораздо проще заглушить их сигнал, пишет Popular Mechanics.

Правда, для этого необходимо доставить Block 10.2 на передовую. Система блокирует популярные диапазоны радиосвязи, лишая противника возможности получать предупреждения о ракетных ударах и проводить видеоконференции.

Подобное оборудование есть и у российской армии. Мобильная система радиоэлектронного подавления "Тирада-2С" предназначена для блокировки спутниковой связи. О ней тоже известно немного: комплекс состоит из двух грузовиков КамАЗ, набитых электроникой. Он определяет параметры каналов спутниковой связи в зоне своей работы и ставит на них помехи. На форуме "Армия-2018" был подписан контракт на поставку "Тирады" в Вооруженные силы РФ, год спустя первые комплексы поступили в войска Центрального военного округа. В рамках госпрограммы вооружений на 2018-27 годы будет завершено создание ударного противоспутникового комплекса "Рудольф".

Разработку собственного оружия против спутников ведет Китай.


Антон Валагин

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Китай
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КАМАЗ
Минoбороны РФ
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