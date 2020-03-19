Учения британского спецназа в Беларуси показали на видео

Совместные тренировки спецназа Великобритании и белорусских десантников под Витебском показали на видео. Бойцы тренируются оказывать первую помощь раненым и эвакуировать их с поля боя.

Отдельно отрабатываются элементы выживания в дикой природе и тактика ближнего боя.

Как сообщает ВоенТВ Беларуси, обучение проходит в рамках двустороннего сотрудничества по вопросам подготовки миротворческих подразделений ОНН. Занятия ведутся на английском языке.

Напомним, что учения подразделения 42-го батальона морской пехоты Великобритании и роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады начались в начале марта.

Николай Грищенко