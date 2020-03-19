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ЦАМТО

Safran модифицирует БЛА "Патроллер" перед поставкой ВС Франции

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БЛА Sagem Patroller
Опытный образец БЛА Sagem Patroller (еще со старой немецкой регистрацией D-KUAV).
Источник изображения: Sagem

ЦАМТО, 18 марта. Компания Safran установила причины крушения беспилотного летательного аппарата "Патроллер", которое произошло в декабре 2019 года во время испытаний незадолго до поставки первого образца ВС Франции.

Как сообщает Flightglobal.com, БЛА был разрушен в результате падения 6 декабря 2019 года в районе населенного пункта Сен-Митр-ле-Ремпар во время приемочных летных испытаний, проводившихся на авиабазе "Истр".

Докладывая об итогах года, исполнительный директор Safran Филипп Петитколин сообщил, что компания имеет представление и том, что произошло во время летных испытаний с точки зрения отказа систем. В настоящее время проводятся работы для усовершенствования этих систем и приведения их в полное соответствие с требованиями заказчика.

Представитель компании не предоставил более подробную информацию о причинах крушения и изменениях, внесенных в конструкцию платформы.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года Генеральная дирекция по вооружениям МО Франции заключила с компанией Safran контракт на поставку беспилотных авиационных комплексов на базе средневысотных БЛА большой продолжительности полета "Патроллер" для замены устаревших БЛА "Спервер", которые в настоящее время эксплуатируются 61-м артиллерийским полком СВ Франции.

ВС Франции получат два комплекса, в состав которых войдут по 5 БЛА и наземная станция управления. Кроме того, будут поставлены 4 БЛА и две наземные станции для обучения. Стоимость продажи официально не раскрывается, однако ранее французские СМИ сообщили, что она может составить до 300 млн. евро (341,7 млн. долл.), включая 12-летнее обслуживание. Sagem (подразделение Safran) выступит в качестве основного подрядчика поставки и возглавит консорциум из 25 французских компаний. Немецкая компания ECARYS (ранее STEMME) поставит фюзеляжи для БЛА.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Франция
Компании
Safran
Проекты
БПЛА
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