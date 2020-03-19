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Военное обозрение

Sohu: Китай спустил на воду достойного конкурента американским эсминцам Zumwalt

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Источник изображения: topwar.ru

Как известно, Zumwalt – современный тип эскадренных миноносцев ВМС США. Но не столь давно у него появился соперник, который также является одним из наиболее перспективных эсминцев современности.

Американские корабли Zumwalt широко разрекламированы в качестве одних из самых приспособленных для атак береговых и наземных целей кораблей. Первый эсминец подобного класса был спущен на воду в 2013 году и через три года встал в строй ВМС США. Затем был спущен на воду второй эсминец, вставший в строй в 2019 году, а в настоящее время ожидается вступление в строй третьего корабля.

Американские военные гордятся одним из главных достоинств корабля – его малозаметностью, обеспеченной применением стелс-технологий в конструкции эсминца. Этот фактор позволяет и эксплуатировать корабль в условиях шторма на море, что также немаловажно, поскольку морской шторм до сих пор является серьезной преградой к использованию даже современных военных кораблей. Zumwalt показывает высокую устойчивость, чем не могут похвастать многие другие эсминцы и крейсеры американского флота.

Однако, судя по заключенному с компанией Raytheon контракту, предусматривающему выполнение дальнейших работ по техническому обслуживанию эсминца, командование ВМС США планирует и далее улучшать и совершенствовать Zumwalt. Ремонтно-технические работы будут проводиться в Портсмуте, штат Род-Айленд, и в Тьюксбери, штат Массачусетс.

Тем временем, в январе 2020 года у американского эсминца появился достойный конкурент. Им стал корабль, принадлежащий Военно-морским силам Китая – одного из наиболее вероятных противников США. По крайней мере, именно на море Китай является самым важным оппонентом американского флота.

Уже сейчас в Южно-Китайском море ВМС США пытаются демонстрировать свои возможности китайским военным морякам, а в обозримом будущем никто из военных экспертов не сомневается в превращение Азиатско-Тихоокеанского региона в возможную арену морского противостояния США и Китая.

Источник изображения: topwar.ru

Так вот 12 января 2020 года официально вступил в строй первый корабль класса 055 ВМС Китая «Наньчан». Китайское издание Sohu характеризует его как самый боеспособный надводный корабль современности. Еще 5 кораблей данного проекта были спущены на воду, но до сих пор еще не введены в состав Военно-морских сил.

Конечно, «каждый кулик свое болото хвалит», и это прописная истина, но китайский эсминец действительно обладает многими достоинствами. Главное предназначение эсминца – обеспечение и усиление сил противоракетной и противовоздушной обороны, авианосных соединений китайского флота. По размерам корабли 055 в аналогичном классе уступают только американским кораблям Zumwalt. Интересно, что у США пока хватило средств на ввод в эксплуатацию лишь 3 эсминцев, тогда как Китай спустил на воду уже 6 подобных кораблей.

Агентство Sohu пишет, что эсминцы будут обеспечивать поддержку авианосцев в плане противовоздушной обороны. Прямым противником американских эсминцев они, таким образом, не являются, но никто не гарантирует, что в будущем американское военное командование не изменит первоначальное предназначение эсминцев и не будет включать их в состав авианосных групп.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
Zumwalt
Компании
Raytheon
Проекты
2020-й год
Авианосец
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