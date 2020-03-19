Турецкие дроны покоряют Африку

Турецкие разведывательно-ударные дроны будет экспортированы в африканскую страну. Вчера, 17 марта, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны Туниса заключило контракт с Turkish Aerospace Industries (TAI) на поставку шести беспилотников Anka-S.

По неофициальным данным, стоимость сделки составила $240 млн. За эти деньги Тунис получит шесть беспилотников и три наземные станции управления. Кроме того, предусмотрена «частичная передача технологий».

Беспилотник Anka-S Источник изображения: defensenews.com

Разработка беспилотника Anka началась в 2004 году после отказа США продать Турции ударные дроны и Predator. Компания TAI разработала две версии летательного аппарата: Anka Block A и Anka Block B (Anka-S). В первом варианте боевая машина способна выполнять разведывательные функции, а Anka-S может нести дополнительную нагрузку в виде бомб и ракет.

Anka-S имеет максимальный взлётный вес 1,6 т (полезная нагрузка — 200 кг). Размах крыла составляет 17,4 м при общей длине менее 8 м. Беспилотник оснащается поршневым двигателем Thielert Centurion 2.0 мощностью 155 л.с. Заявленная максимальная продолжительность полёта составляет 24 часа, а высота полёта может достигать 9 км.