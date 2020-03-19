Минобороны РФ информирует о реализации комплекса мер по недопущению коронавируса в армию

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Российское военное ведомство реализует комплекс профилактических мер в целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, сообщает в среду Минобороны РФ.

"В Вооруженных силах Российской Федерации сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи", - отмечается в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

"Во всех медицинских учреждениях Минобороны России подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск", - информирует ведомство.

По его данным, "ежедневно во всех воинских частях и соединениях организовано измерение температуры у военнослужащих и гражданского персонала с применением приборов телеметрии, а также их опрос для раннего выявления инфекционных заболеваний".

"Осуществляется комплексное информирование военнослужащих и членов их семей о мерах профилактики острых респираторных инфекций и важности соблюдения правил личной гигиены", - говорится в пресс-релизе.