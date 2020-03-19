ЦАМТО, 18 марта. Правительство Перу оценивает варианты переноса сроков закупки вертолетов и транспортных самолетов для Вооруженных сил в связи экономическими потерями страны от эпидемии коронавируса.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на местную газету La Republica, Министерство обороны Перу планировало реализовать в этом году несколько проектов за счет государственных инвестиций (PIP), утвержденных Министерством экономики и финансов (MEF) на текущий финансовый год.

Однако, как отмечается, средств для крупных закупок оказалось недостаточно из-за реализации программы реконструкции инфраструктуры на севере сраны, продолжения кампании по поддержке гражданского населения, пострадавшего от наводнений в сезон дождей на юге страны, а также в связи с прогнозируемыми существенными экономическими потерями из-за объявленного на срок 90 дней режима ЧС из-за начавшейся эпидемии коронавируса в Перу.

MEF планировало выпустить государственные долговые облигации с фиксированным доходом, которые должны были стать источником финансирования намеченных программ приобретения ВиВТ, однако государственный долг уже приблизился к пределу в 30% от валового внутреннего продукта, что привело к отказу от этих намерений.

Среди проектов, ожидающих финансирования для ВВС Перу, издание назвало: приобретение двух легких военно-транспортных самолетов C-27J "Спартан", шести средних C-130J "Геркулес" (предположительно, C-130J-30 и KC-130J), а также 24 транспортно-боевых вертолетов Ми-171Ш (по всей видимости, имеется в виду ремонт и модернизация) и 12 легких поисково-спасательных вертолетов (тип не указан). ВМС Перу требуется пять вертолетов Ми-171Ш, а также легкие вертолеты связи (тип и количество не указаны).

Издание отмечает, что в связи с угрозами со стороны США о введении санкций в отношении стран, приобретающих военную технику в России, ВМС Перу могли бы приобрести Ми-171Ш через белорусскую ГВТУП "Белспецвнештехника", как это сделало перуанское МВД.