Минобороны РФ пока успешно защищается от коронавирусной инфекции

Министерством обороны Российской Федерации реализуется комплекс профилактических мер в целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции среди военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала. Информирует ДИМК МО РФ.

В Вооруженных Силах Российской Федерации сформирован запас необходимых лекарств и препаратов, а также средств индивидуальной защиты для оперативного оказания квалифицированной медицинской помощи.

Во всех медицинских учреждениях Минобороны России подготовлены специализированные инфекционные отделения и лаборатории, организовано взаимодействие с территориальными организациями здравоохранения в пунктах постоянной дислокации войск.

Ежедневно во всех воинских частях и соединениях организовано измерение температуры у военнослужащих и гражданского персонала с применением приборов телеметрии, а также их опрос для раннего выявления инфекционных заболеваний.

Осуществляется комплексное информирование военнослужащих и членов их семей о мерах профилактики острых респираторных инфекций и важности соблюдения правил личной гигиены.

Напоминаем, что пандемия начала распространяться из города Ухань (Китай) в декабре прошлого года и сейчас заболевшие зафиксированы в 146 странах, что дало право Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ) объявить о начале пандемии глобального масштаба. Из 173 000 подтвержденных случаев заражения вирусом, число погибших в настоящее время превышает 6600. По данным Worldometer излечились от недуга более 77 500 пациентов. Правда и в том, что есть те из них, кто подвергся повторному заражению. Согласно статистике ВОЗ в настоящее время 88 500-93% больных пребывают в умеренном состоянии и 7% находятся в критическом состоянии. Вооруженные силы Великобритании и Франции уже отреагировали на пандемию на своих территориях. В США каждый из штатов задействует национальную гвардию, по решению губернаторов. Пентагон осуществляет профилактические действия для защиты своего персонала. Практически все учения НАТО свернуты. Норвегия провела экстренную госпитализацию более тысячи своих военнослужащих. Минобороны Финляндии также озабочено профилактикой в своих рядах.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО