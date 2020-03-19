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ТАСС

Кремль изучит вопрос переноса весеннего призыва в армию из-за коронавируса

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Кремль изучит вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию, который должен начаться 1 апреля, на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, не планируется ли отложить весенний призыв.

"Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу. Вопрос хороший. Будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом к министерству обороны", - сказал представитель Кремля.

По его словам, точный прогноз развития ситуации с коронавирусом на перспективу сделать невозможно. "Существуют различные прогнозы развития ситуации, - сказал он. - Фактически человечество столкнулось с вирусом, тенденцию развития которого можно только предполагать и пытаться прогнозировать". "Какие-то четкие выводы относительно того, что будет через месяц, сейчас давать можно, но они не будут точными, - добавил представитель Кремля. - Поэтому руководствоваться доподлинно можно только нынешней ситуацией".

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Страны
Россия
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