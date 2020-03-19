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ЦАМТО

Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил партию новейших медицинских комплексов

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Военные медики
Военные медики.
Источник изображения: twimg.com

ЦАМТО, 18 марта. В воинскую часть специального назначения ЮВО в Ставропольском крае поступил автоперевязочный модуль (АП-3), в состав которого также входит дезинфицирующий бокс для обеззараживания обмундирования и личных вещей военнослужащих.

Автоперевязочная АП-3 представляет собой контейнер переменного объема на базовом автомобильном шасси с пневмокаркасными палатками и современным медицинским оборудованием.

Новый медицинский комплекс предназначен для обеспечения приближения сил и средств медицинской службы к районам массовых санитарных потерь с целью оказания первой врачебной помощи раненым при ведении боевых действий.

Личный состав АП-3 обеспечивает оказание первичной медико-санитарной помощи до семи раненым в час. Запас медицинского имущества и материалов обеспечивает продолжительность работы не менее суток в автономном режиме.

В ближайшее время новые комплексы будут опробованы в ходе тактико-специального учения групп спецназа ЮВО на Ставрополье, сообщает пресс-служба округа.

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Военные учения
Медицина
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